Il Grande Fratello, lunedì 10 novembre, andrà in onda su Canale 5 con una nuova puntata. Simona Ventura nel corso del nuovo appuntamento comunicherà il verdetto del televoto che al momento vede in nomination: Grazia, Francesca e Simone, Giulia e Domenico. Stando al sondaggio realizzato da Reality House, al quale ad oggi 6 novembre alle ore 10:00 hanno partecipato 316 utenti, Domenico sarebbe il concorrente meno votato. Al contrario, Grazia risulta essere la concorrente più apprezzata dagli utenti del web.

Esito del sondaggio: Domenico il meno votato sul web con il 14% dei voti

Lunedì 10 novembre nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, Simona Ventura chiuderà il televoto che in questo momento vede in nomination quattro gieffini: Grazia Kendi, Francesca e Simone, Giulia Soponariu e Domenico D’Alterio. In questi giorni il pubblico da casa dovrà votare il concorrente che intende salvare. In attesa di conoscere il verdetto ufficiale, il sondaggio lanciato da Reality House dà un'indicazione di come siano orientati i voti dei telespettatori. Domenico D'Alterio, con appena il 14% dei consensi da parte degli utenti del web, risulta il meno votato.

Televoto del 10/11: Grazia la più votata

Ad avere la meglio in questo televoto sarebbe invece Grazia Kendi, che risulta essere la più votata dai partecipanti al sondaggio con il 35%.

Bene anche Giulia Soponariu che ottiene il 30% delle preferenze, seguita dalla coppia madre-figlio composta da Francesca e Simone con il 21% dei consensi. Va ricordato che questi sono solo pronostici e che tutto potrebbe essere ribaltato dal verdetto ufficiale, che verrà comunicato da Simona Ventura nel corso della diretta del Grande Fratello del 10 novembre. La finale si avvicina e la curiosità dei telespettatori di scoprire chi riuscirà ad arrivare fino in fondo cresce di giorno in giorno.

Sospeso il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello

Dopo la messa in onda della puntata di giovedì 30 ottobre, Mediaset ha deciso di sospendere il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello a causa del calo di ascolti che sta investendo il Reality Show di Simona Ventura.

Il programma continuerà ad essere trasmesso soltanto il lunedì sera. Tuttavia, i fan del programma potranno comunque seguire h24 il percorso dei gieffini nella Casa più spiata d'Italia sintonizzandosi su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre.