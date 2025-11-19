Il televoto che si chiuderà nella diretta del 24 novembre sceglierà il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello. A giocarsi questa possibilità sono Omer, Rasha, Francesca, Simone, Donatella e Giulia e, secondo i 470 utenti che alle 15:50 del 19 novembre hanno partecipato al sondaggio di Reality House, ad avere la meglio sarebbe Giulia Soponariu, che con il 29% dei consensi conquisterebbe il titolo di prima finalista di questa edizione, battendo sia Rasha che Omer. Nulla da fare per Simone, che risulta il meno votato dagli utenti.

Esito del sondaggio: Giulia prima finalista con il 29%

Il Grande Fratello si sta avviando verso la conclusione che avverrà tra circa un mese e nella puntata del 24 novembre verrà eletto il primo finalista di questa edizione. In nomination ci sono sei concorrenti: Omer, Rasha, Francesca, Simone, Donatella e Giulia e chi riceverà più consensi al televoto andrà direttamente in finale. I concorrenti ancora non sanno che questo televoto non porterà a nessuna eliminazione e lo scopriranno solo nel corso della diretta di lunedì prossimo. La sfida è avvincente e, secondo le proiezioni del sondaggio di Reality House ad avere la meglio sarebbe Giulia Soponariu che, con il 29% dei consensi, guadagnerebbe l'accesso diretto in finale, battendo sia Rasha che Omer che si fermano rispettivamente al 23% e al 19% delle preferenze.

Televoto del 24/11: Simone è il meno votato

Al quarto posto della classifica si piazza Francesca con il 15% dei voti, seguita da Donatella con il 9%. Ultimo posto per Simone, che non va oltre il 5% dei consensi. A meno di clamorosi colpi di scena, il giovane romano non avrebbe chance di agguantare la finale in questo televoto. Se i dati del sondaggio venissero confermati anche dal verdetto ufficiale, Giulia, invece, si confermerebbe come una delle gieffine più amate di questa edizione, in grado di battere anche Rasha e Omer che nelle passate votazioni, hanno sempre ottenuto percentuali molto alte di voti. In questa occasione, è molto probabile che i fan della coppia stiano dividendo i voti tra i due e questo va a vantaggio di Giulia.

La finale del Grande Fratello il 15 o il 22 dicembre

Tra circa un mese si concluderà l'edizione del Grande Fratello targato Simona Ventura che verrà ricordato soprattutto per i bassi ascolti. Il Reality non riesce più a raggiungere nemmeno i 2 milioni di telespettatori a puntata e questi dati fanno riflettere su come il format sia ormai usurato e non riesca più a coinvolgere il pubblico da casa come faceva invece nelle prime edizioni. La finale di questa tormentata edizione, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, dovrebbe tenersi il 15 dicembre o al più tardi la settimana seguente.