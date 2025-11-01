Lunedì 3 novembre, uno tra Francesco, Mattia, Jonas e Francesca e Simone verrà eliminato dal Grande Fratello. In attesa di conoscere il verdetto ufficiale del televoto, il sondaggio lanciato da Grande Fratello ForumFree, a cui alle ore 19:30 del 1° novembre, hanno partecipato 678 utenti, a rischiare l'addio sarebbe Francesco Rana. Anche la coppia madre e figlio composta da Francesca e Simone non può dirsi tranquilla visto che ottiene solo poche preferenze in più rispetto a Francesco. Mattia e Jonas, invece, sarebbero salvi.

Esito del sondaggio: Francesco rischia l'eliminazione

Al termine dell'ultima diretta di giovedì 30 ottobre, Simona Ventura ha aperto un nuovo televoto che si chiuderà nella serata del 3 novembre e che decreterà il nome del prossimo eliminato dal Grande Fratello dopo l'uscita di Matteo Azzali. In nomination ci sono la coppia madre-figlio Francesca e Simone oltre a Francesco, Mattia e Jonas. Sarà il pubblico da casa a decidere il loro destino e, come accaduto nelle votazioni precedenti, chi riceverà meno voti verrà eliminato. Al momento, stando alle proiezioni del sondaggio lanciato dalla pagina Grande Fratello ForumFree, a rischiare maggiormente l'uscita sarebbe Francesco, con solo il 14,16% delle preferenze.

Pochi voti in più riceve la coppia formata da Francesca e Simone che si attesta al 15,93% e che non può ancora dormire sonni tranquilli.

Televoto del 3/11: Jonas e Mattia salvi

I 678 partecipanti al sondaggio non sembrano avere dubbi su chi salvare. Mattia è il preferito dal pubblico con il 35,69% dei voti, seguito a stretto giro da Jonas con il 34,22% delle preferenze. I due gieffini, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero proseguire la loro avventura al Grande Fratello. Nulla è ancora deciso, visto che sarà solo il verdetto ufficiale del televoto a decretare chi sarà il nuovo eliminato di questa edizione.

Il Grande Fratello sempre più in crisi di ascolti

Il Grande Fratello di Simona Ventura è in crisi di ascolti.

Dopo un debutto più che soddisfacente con una media di 2,8 milioni di telespettatori, nel corso delle settimane successive, il reality show ha perso ascoltatori, sino ad arrivare a toccare il minimo storico il 30 ottobre scorso con solo 1,6 milioni di telespettatori e uno share del 13,1%. Numeri preoccupanti per una prima serata di Canale 5 e che potrebbero spingere Mediaset a considerare l'ipotesi di chiudere anticipatamente il programma.