L’atmosfera nella casa del Grande Fratello si fa sempre più pesante. Negli ultimi giorni la tensione tra Mattia e Grazia è arrivata a un punto di rottura. I due concorrenti, un tempo molto vicini, sembrano ormai incapaci di comunicare.Nel corso di una conversazione in giardino con Rasha e Anita, Mattia ha espresso la sua frustrazione nei confronti della coinquilina, accusandola di non essere stata delicata nei modi. “Voleva solo fare il teatrino per stare al centro dell’attenzione”, ha detto con tono amareggiato, spiegando di non riuscire più a sostenere un dialogo con lei.

Le due amiche hanno cercato di riportarlo alla calma, invitandolo a riflettere e a non chiudere la porta del confronto. “Evita di sbottare anche tu. Se vuoi evitare la bomba lunedì, ti conviene andare a parlare con lei”, lo ha consigliato Anita, temendo che la discussione possa riaccendersi durante la puntata in diretta.

Il gruppo interviene per mediare: 'Non essere troppo categorico'

Mentre Mattia parlava con Rasha e Anita, anche Omer e Domenico si sono uniti alla conversazione, cercando di placare gli animi. “Lo diciamo più per te che per lei”, ha affermato Domenico, esortandolo a riflettere sulle sue parole e ad affrontare la situazione con maggiore serenità. Mattia, però, ha ammesso di aver volutamente lanciato qualche battuta provocatoria nei confronti di Grazia, riconoscendo di averla stuzzicata, forse per metterla alla prova o per esprimere indirettamente il proprio malessere.Quando il gruppo gli ha fatto notare che l’amica vorrebbe soltanto provare a ricucire l’amicizia, il giovane ha risposto di non sentirsi pronto a parlare con lei.

“Non riesco a farlo adesso”, ha dichiarato, lasciando intendere che la delusione è ancora troppo forte.

Lo sfogo di Grazia: 'Non mi farò trattare male'

La tensione non è passata inosservata nemmeno a Grazia, che a tarda notte ha deciso di confidarsi con Donatella e altri inquilini. In lacrime, la concorrente ha raccontato di sentirsi ferita dal comportamento di Mattia: “Non mi farò trattare male. Mi ha appena detto ‘ti sei messa a fare la psicologa’. Prima gli faceva comodo la mia amicizia!”.Visibilmente scossa, ha aggiunto: “Non c’entro niente con i suoi problemi. Non è colpa mia!”. Le sue parole hanno colpito gli altri inquilini, che hanno cercato di confortarla. Domenico ha tentato di farla ragionare, ricordandole che non deve caricarsi di responsabilità che non le appartengono: “Non devi farti questi problemi, tu non hai colpe”.

Anche Jonas ha provato a sostenerla, ma Grazia è rimasta ferma sulla sua posizione: “Mi sta facendo sentire in colpa perché la sua ragazza l’ha lasciato? Mi sta provocando troppo e poi scoppio io”. Una confessione che rivela il livello di tensione emotiva raggiunto nella casa, dove anche i legami più forti sembrano vacillare sotto il peso della convivenza forzata.

Il GF in onda solo di lunedì

A causa degli ascolti deludenti i vertici Mediaset hanno deciso di cancellare la doppia puntata del reality show. Il Grande Fratello non andrà più in onda di giovedì sera ma resterà solo l'appuntamento del lunedì sera.