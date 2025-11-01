La notte scorsa al Grande Fratello è accaduto di tutto: Valentina e Domenico hanno litigato con la maggior parte degli inquilini e a scatenare la loro ira sono state le accuse di Anita su un presunto accordo prima di entrare nella casa. Tra le due c’è stata un’accesa discussione in cucina, e a un certo punto l'ospite ha attaccato Anita sostenendo che sarebbe falsa perché avrebbe studiato tutto nel periodo in cui era fuori per lutto.

Lo scontro in cucina

Anita è stata la prima a dubitare della sincerità di Valentina e Domenico, e ne ha parlato sia con le coinquiline che con i diretti interessati.

I sospetti della ragazza, però, hanno mandato la coppia su tutte le furie. Valentina, in particolare, non ha gradito le critiche della giovane concorrente del Grande Fratello e le ha risposto a tono, tirando in ballo il periodo in cui è stata fuori dalla casa.

"Parli proprio tu? Sei stata fuori e hai visto tutto. Non hai rispetto", ha urlato Domenico mentre la ragazza stava cercando di spiegare le proprie ragioni con un tono di voce più pacato.

"Abbassa la voce", ha ripetuto Anita prima che qualcuno intervenisse per convincerla ad allontanarsi dalla cucina per evitare uno scontro ancora più acceso.

"Tu fuori hai visto tutto, perciò sei falsa", ha aggiunto Valentina gridando ancora di più.

Ringraziando eternamente Valentina per questo servizio contro Anita perché era anche ora che qualcuno la smettesse con quel finto buonismo verso di lei#grandefratellopic.twitter.com/CScBJVkhTA — nora 🇵🇸 (@norasstorytime) November 1, 2025

L'opinione del pubblico

In sintesi, Anita pensa che Valentina e Domenico avrebbero un accordo (fingerebbero una crisi di coppia per stare al centro delle dinamiche del Grande Fratello), e Valentina è convinta che Anita si starebbe comportando in un certo modo perché avrebbe letto cosa pensano i fan quando è stata fuori dalla casa per circa dieci giorni.

"Ringrazierò eternamente Valentina per questo servizio contro Anita", "Era ora che qualcuno la smettesse con quel finto buonismo verso Anita", "Ha ragione quando dice che fuori ha visto tutto, è palese", "Valentina non doveva permettersi di parlare così perché è uscita perché le è morta la madre, non per altro", "Anita è protetta, solo Valentina ha avuto il coraggio dire quello che pensano tutti", "Che Anita ha visto i social quando è stata fuori è una verità", "Anita non era in vacanza, è uscita perché è mancata la madre", "Brava Valentina, finalmente qualcuno che dice quello che pensa", si legge su X.

Il sospetto di Jonas su Anita

Qualche giorno fa anche Jonas ha palesato qualche dubbio sul comportamento di Anita, in particolare sul fatto che si sarebbe avvicinata a lui quando è tornata nella casa del Grande Fratello.

"Mi sembra troppo, mi sento quasi preso in giro", ha detto Jonas alla coinquilina nel corso della cena che hanno fatto in una zona riparata della casa.

Il sospetto di alcuni spettatori, infatti, è che Anita potrebbe essere a conoscenza dell'esistenza dei fan dei "jonita" e per restare in gioco li starebbe accontentando flirtando con Jonas.