Valentina Piscopo continua a commentare quello che succede al Grande Fratello e spesso lo fa in maniera pungente. Negli ultimi giorni, ad esempio, la compagna di Domenico ha risposto a tono all'opinionista Cristina Plevani che ha condiviso il messaggio di una fan che la definiva esagerata e pesante. La donna ha accusato l'opinionista di essere poco professionale e le ha consigliato di prendere esempio da una persona di valori come Sonia Bruganelli.

La frecciatina di Cristina sui social

Di recente Valentina ha criticato Domenico sostenendo che si starebbe divertendo troppo al Grande Fratello, e questo suo messaggio è diventato virale sui social.

Cristina Plevani ha intercettato il commento di una fan sull'argomento, e ha voluto condividerlo dandole ragione sul fatto che la donna starebbe esagerando perché il suo compagno non starebbe facendo nulla all'interno della casa, se non divertirsi con i suoi amici.

Piscopo ha visto il post dell'opinionista e ha deciso di replicare immediatamente con un'altra storia su Instagram.

"Ti schieri, sei poco professionale e non so come il GF tenga una persona del genere a fare l'opinionista. Prendi esempio da Sonia Bruganelli, che è seria e rispettosa. La visibilità non mi serve, se vuoi ti insegno i valori", ha scritto Valentina sul suo account a poche ore da una nuova puntata su Canale 5.

Gli scontri in diretta

Non è la prima volta che Valentina battibecca con l'opinionista del Grande Fratello, anzi le due si sono punzecchiate spesso quando la donna è stata ospite per parlare dell'amicizia tra Domenico e Benedetta.

Cristina Plevani è stata una delle poche persone che hanno dato contro alla compagna del concorrente ed è arrivata ad accusarla di aver fatto un siparietto per stare al centro dell'attenzione e avere visibilità.

Piscopo non appare su Canale 5 da tre settimane, ma tramite i social ha sempre detto la sua su quello che accade sia dentro che fuori la casa più spiata d'Italia.

Le anticipazioni della decima puntata

Questo lunedì 24 novembre andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello, e le anticipazioni del web svelano che si parlerà a lungo di Omer e del motivo per il quale ha deciso di abbassarsi i pantaloni davanti ai coinquilini in segno di protesta.

Stando a quello che si legge sul web a poche ore dall'inizio del programma, il concorrente non dovrebbe essere punito per questo suo gesto un po' sopra le righe, ma sarà convocato in studio per un confronto molto acceso con Jonas.

Durante la serata sarà letto il risultato del televoto che è stato aperto lunedì scorso: il preferito tra Giulia, Rasha, Francesca, Simone, Omer e Donatella diventerà il primo finalista.