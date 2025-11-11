Valentina non è una concorrente del Grande Fratello, ma in qualche modo è una protagonista indiscussa dell'edizione che è in onda da fine settembre. Questo martedì 11 novembre, infatti, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato un'anteprima dell'intervista che ha fatto alla compagna (o ex) di Domenico, in particolare la parte in cui accusa Anita di essere protetta e di fare coppia con Jonas solo per strategia.

Le frecciatine a distanza di Valentina

Lunedì scorso Valentina ha deciso di non confrontarsi con Domenico nonostante gli autori l'avessero invitata: dopo tre ospitate, la compagna del concorrente del Grande Fratello ha scelto di restare a casa e con un bigliettino ha comunicato a tutti che ha messo fine a sua storia d'amore di nove anni.

Mercoledì 12 novembre sarà pubblicata l'intervista integrale che la donna ha rilasciato a Pugnaloni per il format Casa Lollo, ma in queste ore è stata postata in rete una piccola anteprima.

Quando le è stato chiesto cosa pensa di Anita, Valentina ha detto: "Non voglio dire più nulla su di lei perché ogni volta sembra che è una cattiveria solo perché ha perso la mamma. Lei ormai è protetta. Tutti abbiamo perso i genitori e ognuno fa le proprie scelte. Se ha un sentimento per Jonas, ben venga. Ma io so per certo che fuori ha letto cosa si diceva e sa bene cosa succedeva. Per me tra loro non durerà".

I dubbi sulla nuova coppia

Non è la prima volta che Valentina dice pubblicamente che Anita avrebbe cambiato atteggiamento dopo aver trascorso dieci giorni fuori dalla casa (per la scomparsa della mamma), anzi gliel'ha detto anche in faccia quando è stata ospite e ci ha litigato.

Il dubbio che la piercer starebbe facendo coppia con Jonas solo per strategia, però, è condiviso anche dagli ex concorrenti Giulio e Francesco, che sui social si sono detti spiazzati dall'improvviso cambio di rotta della casa nei confronti del modello.

Ad alimentare le perplessità di parte del pubblico, è stata la scelta di Anita di baciare il coinquilino solo dopo aver letto un messaggio dei fan dall'esterno.

Nessuna chiusura anticipata per il reality

In queste ore, però, si sta parlando del Grande Fratello anche per il futuro dell'edizione in corso.

Stando a quello che ha svelato il giornalista Giuseppe Candela il 10 novembre, Mediaset avrebbe deciso di confermare il reality fino a metà dicembre: le voci che circolavano su una possibile chiusura anticipata, dunque, sarebbero da considerare infondate, almeno per il momento.

Salvo ulteriori cambi di programma, la trasmissione condotta da Simona Ventura andrà avanti fino a poco prima di Natale, quindi per circa un altro mese, con un solo appuntamento serale alla settimana.