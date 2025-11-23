Sono passate circa tre settimane dalla sua ultima apparizione al Grande Fratello, ma Valentina continua a regalare spunti di discussione anche tramite quello che pubblica sui social. L'altro giorno si è definita "delusa e amareggiata" dal comportamento di Domenico nella casa: secondo lei, il concorrente si starebbe divertendo troppo, anche con Benedetta, e non avrebbe pensieri per la sua famiglia che è fuori.

Lo sfogo su Instagram

Meno di un mese fa Valentina ha lasciato Domenico con un messaggio e da allora non ha più accettato di confrontarsi con lui nella casa del Grande Fratello.

Il 22 novembre, però, ha deciso di condividere con i suoi follower la delusione che ha provato negli ultimi giorni vedendo il compagno (o ex) vivere serenamente tra le mura più spiate d'Italia, come se non fosse successo nulla.

"Ti ho lasciato libero perché speravo capissi da solo quando stavo male", ha esordito la fidanzata del concorrente su Instagram.

Valentina non ha gradito la spensieratezza con la quale Domenico ha affrontato le ultime settimane nella casa, soprattutto perché non avrebbe quasi mai parlato di lei o della loro famiglia che è fuori.

"Ti diverti senza curarti del mio malessere e lo fai con una che insinua che tu sia preso da lei", ha aggiunto la donna riferendosi a Benedetta.

Nessun passo indietro per Valentina

Le parole più dure, però, Valentina le ha avute per Domenico quando ha scritto: "Mi vergogno di te come uomo, sono delusa e amareggiata. Ho capito che ho amato a senso unico".

La donna ha chiesto di non essere più associata al compagno o a quello che fa nella casa del Grande Fratello, tutti comportamenti che lei ha definito un "gioco sporco" al quale non vuole partecipare.

Questo sfogo è l'ennesima conferma che Valentina non ha cambiato idea, anzi è sempre più convinta che chiudere la storia con il padre di sua figlia sarebbe la cosa migliore per entrambi.

Il parere degli spettatori

Se in passato Valentina ha ricevuto il sostegno dei fan del Grande Fratello, nell'ultimo periodo in tanti le hanno voltato le spalle definendo esagerati i suoi sfoghi social contro Domenico.

"Ha rotto", "Lui non sta facendo niente se non divertirsi con i suoi amici, basta", "Che noia questa donna", "Ha 40 anni ma si comporta come una di 15", "Inizialmente le ho dato ragione, ma ora sta facendo tutto lei", "Che pesantezza", "Se vuole stare fuori da questo gioco sporco, non dovrebbe scrivere queste cose su Instagram", "Non la capisco più", "Vuole tornare nella casa, è palese", "Vorrebbe starci lei al GF, è solo invidiosa", "Tutto show", "Ancora? Ma non l'aveva lasciato?", si legge su X in questi giorni.