Dopo alcuni giorni di distanza, Domenico e Benedetta si sono resi protagonisti di un riavvicinamento che non è piaciuto affatto alla compagna di lui. Su Instagram, infatti, Valentina ha scritto che ha visto tutto quello che è successo nella casa del Grande Fratello in queste ore, infatti ha deciso di interrompere la lunga relazione con il fidanzato.

Le parole che non piaceranno a Domenico

Non è passata neanche una settimana da quando Valentina ha dato un ultimatum a Domenico: nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello che è andata in onda, infatti, la donna ha detto al compagno che si sarebbe dovuto allontanare definitivamente da Benedetta per non perderla.

La sera del 6 novembre, però, la situazione è precipitata e tutto è nato da un gioco che i concorrenti hanno fatto in piscina.

Come mostrano alcuni video che stanno circolando sui social, il muratore di Scampia ha scherzato con la coinquilina mettendosela sulle spalle per simulare una lotta con gli altri.

Poche ore dopo, Valentina ha scritto questo su Instagram: "Volevo chiedervi di non mandarmi foto o video, io osservo tutto. Il rispetto porta rispetto! Io metto fine alla mia storia perché non mi sta bene passare per quella che non sono".

Con poche righe, dunque, la donna ha lasciato il compagno, che è ancora ignaro di tutto.

I commenti degli spettatori su X

Lo sfogo di Valentina non è passato inosservato, anzi sul web c'è già chi è convinto che lunedì prossimo la donne tornerà nella casa del Grande Fratello per l'ennesima volta per confrontarsi con Domenico e Benedetta.

"Di nuovo, la vogliamo dentro", "Ma lui non ce la fa proprio a non fare il provolone", "Questa donna mi fa ridere", "Dobbiamo far uscire Domenico, altrimenti ci ritroveremo Valentina come primo blocco di tutte le prossime puntate", "Se rientra un'altra volta spengo la tv, e credo che non sarà l'unica", "Ma Benedetta non ha un po' di amor proprio?", "Ma stavano solo giocando, questa è fuori", "Lui ha scherzato con tutte le donne, Valentina è troppo pesante", "Basta, sono piena di questa storia", "Questa qui ha rotto", si legge su X in queste ore.

Cancellato il doppio appuntamento settimanale

Per scoprire cosa farà Domenico quando verrà a conoscenza della decisione di Valentina di mettere fine alla loro storia d'amore di nove anni, si dovrà attendere ancora qualche giorno.

Il Grande Fratello, infatti, tornerà in onda lunedì 10 novembre perché l'appuntamento del giovedì è stato cancellato: dopo un solo tentativo, la rete ha deciso di trasmettere il reality una volta alla settimana, infatti, l'altra sera è stato sostituito dalla replica del film Il conte di Montecristo.