Sono passate due settimane dall'ultima apparizione di Valentina al Grande Fratello, ma i fan continuano a monitorare la sua attività social per capire se abbia cambiato idea sul rapporto con Domenico. Mentre in tv andava in onda l'intervista che il concorrente ha rilasciato a Marina La Rosa, la sua compagna (o ex) si è sfogata su Instagram chiedendo ai follower di non pretendere una reazione perché ora lei si sente estranea a tutto quello che sta accadendo tra le mura più spiate d'Italia.

Nessun ripensamento per Valentina

La scorsa settimana Simona Ventura ha informato Domenico del fatto che la compagna l'ha lasciato con un post su Instagram e non ha accettato di tornare nella casa per confrontarsi con lui un'ultima volta.

Valentina non ha partecipato neanche alla puntata del Grande Fratello del 17 novembre, ma si è parlato lo stesso di lei quando è stata mostrata l'intervista che l'inquilino ha rilasciato a Marina La Rosa qualche giorno fa.

Dopo aver ascoltato le risposte che il muratore di Scampia ha dato a chi gli ha chiesto se è attratto da qualche donna all'interno della casa, la sua compagna (o ex) ha scritto sui social: "Io sono estranea a tutto quello che sta accadendo. Sono arrabbiata e vi chiedo di non venirmi contro inutilmente. Io sono una donna e a tutto esiste un limite".

Da questo sfogo si evince che Valentina è sempre più delusa da Domenico, ma anche convinta di non voler tornare con lui quando finirà l'avventura nel reality.

Il legame con Benedetta

Domenico ha cercato di non rispondere alle domande di Marina La Rosa sulle donne del cast che potrebbero interessargli, ma di fronte alla sua insistenza ha ceduto.

Il concorrente del Grande Fratello, dunque, ha ribadito che con Benedetta c'è una bellissima amicizia e gli piace il fatto che con lei si sente spensierato, mentre la coinquilina che fisicamente potrebbe incuriosirlo è Grazia.

Doppia eliminazione a un mese dalla finale

Lunedì 17 novembre Simona Ventura ha anticipato ai concorrenti che la finale è alle porte (dovrebbe andare in onda in diretta tra meno di un mese, probabilmente lunedì 15 dicembre), e per questo motivo nessuno di loro è al sicuro.

Nel corso della nona puntata, infatti, Flaminia è stata eliminata perché era la meno votata dei nominati della settimana, mentre Ivana ha lasciato il gioco dopo un televoto flash tutto al femminile.

Con un meccanismo inedito che prevedeva l'uso di un telefono (chi rispondeva per prima ad una chiamata aveva in mano il proprio destino e quello di un'altra persona, in positivo e in negativo), si è arrivati ad una sfida che vedeva contrapposte Anita, Francesca, Donatella, Benedetta e Ivana.