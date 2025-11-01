Sabato 1° novembre si è conclusa l'avventura di Valentina nella casa del Grande Fratello, ed è stata lei stessa a svelarlo con un messaggio che ha postato sul suo profilo Instagram. La notte scorsa la compagna di Domenico si è scontrata con la maggior parte dei concorrenti, gli stessi che ha attaccato sui social definendoli un branco di noiosi e falsi.

Le prime parole fuori dalla casa

Non è durata neanche un weekend l'esperienza di Valentina tra le mura più spiate d'Italia: stamattina, infatti, la donna ha abbandonato la casa del Grande Fratello e ha ripreso possesso dei suoi account social.

Ancora non è chiaro se la compagna di Domenico ha scelto di interrompere l'avventura nel reality o se sono stati gli autori a chiederle di uscire, sta di fatto che ora lei non è più un'ospite e può sfogarsi sulle tante cose che sono successe in queste ore davanti alle telecamere.

Una delle prime cose che ha fatto Valentina quando ha lasciato il programma, è stata postare un messaggio su Instagram contro la maggior parte degli inquilini.

"Io non ero una concorrente e non lo sarei mai stata. L'unico motivo era per parlare con Domenico, ma quel branco di noiosi ha pensato di attaccarmi. Chi mi attacca, poi? Chi sa tutto del fuori. Ragazzi miei svegliatevi, perché io ho solo difeso ciò che continuo a sostenere, e la mia dimostrazione è che ora sono fuori.

Non ho bisogno di stare con quella gente falsa. Se avessi voluto cavalcare l'onda, avrei lasciato Domenico e invece mi sto prendendo un sacco di insulti", ha scritto la donna sui social il 1° novembre.

Il parere degli utenti di X

Il messaggio con il quale Valentina ha annunciato la fine della sua ospitata al Grande Fratello, ha un po' deluso quei fan che stavano seguendo con attenzione le dinamiche che si erano innescate dal suo ingresso nella casa.

"Il GF sei tu", "Non può uscire Domenico e resta lei?", "Perché è già uscita?", "La prima cosa che ha fatto quando è uscita è stata litigare da fuori con i concorrenti, iconica", "Fatela rientrare subito", "Lei è stata l'unica a dire in faccia ad Anita quello che pensiamo tutti, cioè che sa tutto del fuori e che è falsa", "Unica", "Deve tornare immediatamente nella casa", si legge su X in queste ore.

Gli scontri nella notte di Halloween

L'uscita di Valentina dalla casa del Grande Fratello potrebbe essere la conseguenza delle furiose liti della notte scorsa.

La compagna di Domenico, infatti, ad Halloween ha discusso con la maggior parte dei concorrenti, in particolare con chi l'ha accusata di essere d'accordo con il fidanzato per fingere una crisi e stare al centro dell'attenzione.

La donna si è scontrata con Anita (la prima a dubitare della sua buona fede), ma anche con Grazia, Giulia, Rasha, Flaminia e molti altri: l'unica che si è esposta in maniera decisa per difendere Valentina è stata Francesca.