Dopo Valentina, la casa del Grande Fratello potrebbe avere un altro ospite. Stando alle voci che sono arrivate a Deianira Marzano in queste ore, gli autori del reality starebbero prendendo in considerazione l'ipotesi di far entrare Manuel Milano, ex fidanzato di Rasha, per un breve periodo. Di recente l'imprenditore ha sparato a zero sull'ex compagna definendola arrivista e falsa, quindi vederli sotto lo stesso tetto per qualche giorno potrebbe essere interessante per i telespettatori.

L'indiscrezione sull'ex compagno di Rasha

Il 20 novembre è stata pubblicata l'intervista che l'ex fidanzato di Rasha ha rilasciato a Fanpage, e i fan del Grande Fratello sono rimasti molto colpiti dalle dure parole che l'uomo ha rivolto alla concorrente.

"Omer non le piace, finge e prende in giro tutti. Lei è un'arrivista intelligente", ha detto Manuel sulla donna con la quale ha fatto coppia per diversi anni tra alti e bassi.

Le dichiarazioni dell'imprenditore non sono passate inosservate, anzi si vocifera che gli autori del reality potrebbero usarle per creare una nuova dinamica all'interno della casa.

Secondo rumor ancora tutti da verificare, l'ex compagno di Rasha potrebbe partecipare ad una delle prossime puntate sia per un confronto con lei che per restare qualche giorno tra le mura più spiate d'Italia.

"Stanno pensando di far entrare Manuel per tre giorni", ha scritto Deianira Marzano su Instagram.

che schifo per cortesia tenete quell’energumeno lontano dalla padrona di casa, io fossi nella famiglia di rasha manderei una bella diffida così da fermare in partenza questo circo disgustoso pic.twitter.com/MvBpsYKY8G — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) November 21, 2025

Il parere degli utenti di X

L'indiscrezione sulla possibile ospitata di Manuel al Grande Fratello ha fatto storcere il naso ai fan di Rasha e non solo.

"Tenete quell'energumeno lontano da lei", "Se fossi nella famiglia di Rasha manderei una diffida per fermare in partenza questo circo", "Spero che non sia vero", "Non si gioca con la vita delle persone", "Ho letto che la famiglia di lei ha già agito legalmente, e se così fosse lui non potrebbe entrare nella casa", "Un altro che vuole salire sul carro", "Non entrerà", "Ha una compagna in dolce attesa, dovrebbe essere quello il suo primo pensiero", si legge su X in queste ore.

Rasha in lizza per un posto in finale

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla possibile ospitata di Manuel, i fan del Grande Fratello sono concentrati sull'importante televoto di questa settimana.

Lunedì 24 novembre, infatti, sarà decretato il primo finalista di questa edizione del reality e sarà il più votato tra Rasha, Giulia, Simone, Francesca, Donatella e Omer.

In questi giorni i telespettatori stanno scegliendo l'inquilino che otterrà il pass per l'ultima puntata, colui/lei che sicuramente porterà a termine l'avventura e parteciperà alla serata finale in programma per metà dicembre.