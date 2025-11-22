Da giorni sul web si sta parlando molto della scelta di Helena Prestes di creare una wishlist su Amazon con i regali che vorrebbe ricevere sia per Natale che per la sua nuova casa. L'ex concorrente del Grande Fratello, dunque, ha "indirizzato" i fan su quello che potrebbero donarle e questo le ha attirato addosso molte critiche: Ilaria Galassi, ad esempio, ha definito strategico il comportamento della modella e ha ricordato che le liste dei regali dovrebbero farle solo i bambini e non chi lavora e può comprarsi quello di cui ha bisogno.

La polemica sulla richiesta dei regali

Qualche giorno fa Helena Prestes ha inviato ai suoi fan il link della wishlist che ha creato su Amazon con idee regalo sia per Natale che per la casa dove si è appena trasferita con Javier.

La finalista della scorsa edizione del Grande Fratello, inoltre, ha spiegato che ha scelto di fare questa lista perché in passato ha ricevuto oggetti di plastica che non sarebbero in linea con lo stile della sua nuova abitazione.

"Questo è un modo sicuro e inoltre evitate i doppioni", ha scritto la 35enne nel suo canale broadcast.

La mossa di Helena ha fatto storcere il naso a tante persone, soprattutto a chi pensa che non avrebbe bisogno di chiedere regali ai suoi sostenitori perché lavora e si può comprare tutto quello che le serve.

La stoccata tramite i social

Tra i tanti che si sono esposti per criticare Helena, c'è anche un'ex concorrente del Grande Fratello con la quale ha avuto un'accesissima discussione all'interno della casa.

Tramite il suo profilo Instagram, Ilaria Galassi ha punzecchiato la modella dicendo: "La lista di Natale è per i bimbi e non per chi ha tanti follower. Queste solo solo strategie, non bisogni reali".

L'ex volto di Non è la Rai ha lanciato una frecciatina molto velenosa a Prestes e a chiunque sceglie di chiedere regali più o meno costosi ai fan pur potendoseli permettere.

"La lista di Natale sono per i bambini non per chi ha già tanti followers, alcune richieste mi sembrano più una strategia che bisogni reali"



Ilaria 😎🏹 @ilariagalassi76 pic.twitter.com/xhAm04JH8D — Zoe (@Zoe3100) November 21, 2025

Il parere degli utenti di X

Non è la prima volta che Helena crea una wishlist con i regali che vorrebbe ricevere dai fan (è già successo quest'estate, a ridosso del suo compleanno) e forse per questo motivo c'è chi la sta criticando duramente.

"Ilaria ha lanciato arco e frecce", "Ha ragione Ilaria, i suoi non sono bisogni reali ma capricci", "Applausi per lei", "Le servirebbe un bel corso di umiltà", "Brava, sono d'accordo", si legge su X in questi giorni.

I sostenitori di Helena, però, non ci stanno e la difendono a spada tratta ricordando che lei avrebbe solo dato suggerimenti a chi vorrebbe farle un regalo per Natale, e soprattutto che avrebbe creato questa lista per ricevere cose utili per arredare la casa dove si è trasferita da poco con il fidanzato Javier.