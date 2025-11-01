C'è preoccupazione tra i fan di Helena Prestes dopo che quest'ultima ha deciso di annullare una live che aveva programmato per la sera del 31 ottobre. Con un breve messaggio postato su X, la finalista della scorsa edizione del Grande Fratello ha svelato di non essere dell'umore giusto per chiacchiere con i suoi sostenitori, ma non è scesa dei particolari del momento triste che stava vivendo.

Il messaggio che destabilizza il fandom di Helena

Venerdì scorso Helena avrebbe dovuto chiacchierare in live con i suoi tantissimi fan, ma poche ore prima dell'inizio dell'evento ha deciso di annullare tutto.

"Sono tristissima, non riesco a fare la live oggi", ha scritto la modella sul suo profilo di X nel pomeriggio del 31 ottobre.

Questo breve ma significativo messaggio che Prestes ha postato, è bastato per allarmare le moltissime persone che le vogliono bene e che la supportano a distanza da quando ha partecipato al Grande Fratello.

La 35enne non ha dato nessuna spiegazione su quello che le è successo e che l'ha resa triste, forse anche per questa ragione c'è chi si sta preoccupando per lei.

Il sostegno sul web

Sotto al tweet con il quale Helena ha comunicato l'annullamento della live che avrebbe dovuto fare il 31 ottobre, si possono trovare più di 600 commenti pieni d'affetto per lei.

"Qualsiasi cosa stia succedendo, non pensare a noi ma a stare bene tu", "Prenditi tutto il tempo che ti serve, la live è una cavolata", "Non preoccuparti, mi dispiace se sei triste", "Noi siamo sempre qui, non ci smuove nulla", "Ti mando un forte abbraccio"; "Rilassati e pensa a cose positive", "Noi ti aspettiamo", "In questo periodo hai lavoro e fatto un trasloco, ci sta che non te la senti", "Ti capiamo", "Ci sarà un'altra occasione, nessun problema", "L'importante è che tu e Javier state bene", "La vita non è fatta di live", "Chi ti ama ti aspetta", "Avrà cose più urgenti da fare, è giusto", "Qualsiasi cosa sia, spero ti raggiunga il nostro abbraccio", "Gli imprevisti capitano a tutti", sono alcuni dei messaggi che Prestes ha ricevuto su X in queste ore.

Javier e Helena cambiano casa

Il malumore di Helena potrebbe essere collegato al fatto che ha dovuto cambiare casa a neppure un mese di distanza dal trasferimento a Terni.

Come ha lasciato intendere la stessa Prestes sui social, lei e Javier hanno traslocato in un'altra abitazione a causa di problemi con una vicina.

Prima di andare via, però, la concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello ci ha tenuto a salutare il vicinato a modo suo, ovvero camminando avanti e indietro con i tacchi per molto tempo, come a voler disturbare volontariamente chi non avrebbe gradito la sua presenza nella casa accanto.