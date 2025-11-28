Da giorni sul web si parla molto di Helena Prestes e della sua scelta di creare una wishlist con i regali che vorrebbe ricevere dai fan per Natale e per la sua nuova casa. Intanto Beatrice Luzzi ha commentato la vicenda in un'intervista a Fanpage: secondo l'ex opinionista del Grande Fratello, la modella avrebbe un comportamento cinico con chi la supporta, a differenza di Zeudi Di Palma che riceverebbe doni costosi ma non li avrebbe mai chiesti.

Il duro commento su Helena

Quando manca meno di un mese a Natale, Helena ha deciso di "indirizzare" i suoi fan sui regali che le piacerebbe ricevere: la 35enne ha creato una wishlist su Amazon e ha inviato il link a tutte le persone che la seguono sui social.

Questa mossa della modella ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto a chi è convinto che non lei non avrebbe bisogno di chiedere oggetti che potrebbe comprarsi da sola.

Beatrice Luzzi è tra quelli che hanno criticato Prestes, anche se non si è stupita di questo suo comportamento.

Quando le è stato chiesto cosa pensa dei soldi e dei regali costosi che Helena e Zeudi hanno ricevuto dai fan dopo la fine del Grande Fratello, l'ex opinionista ha risposto: "C'è una differenza tra le due. Zeudi ha ricevuto i soldi, che avrebbe potuto non accettare, ma non è stata lei a chiederli. Il comportamento di Helena, invece, è cinico. Chiedere soldi e fare una wishlist sono cose in linea con il suo personaggio, che ho individuato in tempi non sospetti".

Nessuna replica da parte di Helena

La polemica sulla sua wishlist impazza da più di una settimana, ma Helena non si è ancora esposta né per difendersi dalle critiche né per giustificare le sue scelte.

La modella ha un rapporto molto particolare con i suoi fan: da quando è finita l'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, la 35enne ha sempre accettato i regali costosi che le hanno fanno i suoi sostenitori, a partire da un viaggio a New York con Javier durante l'estate.

Il messaggio d'affetto per Belen

Negli ultimi giorni, però, Helena si è esposta per difendere Belen dalle pungenti critiche che ha ricevuto per lo stato in cui era quando ha partecipato ad un evento.

La modella di origini brasiliane ha definito ingiusti gli attacchi alla collega in un momento così delicato, anzi ha invitato le persone a mostrare più empatia nei confronti di chi non sta attraversando un bel periodo.

"Meno giudizi, lei ha avuto il coraggio di parlare della sua depressione e degli attacchi di panico. Merita rispetto", ha scritto Prestes sui social. La showgirl argentina non ha risposto pubblicamente a Helena, ma il suo gesto ha conquistato sia i suoi sostenitori che quelli di Belen.