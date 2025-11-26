In questi giorni sul web si è parlato molto di Belen Rodriguez e dello stato in cui era quando ha partecipato a un evento organizzato da Vanity Fair. La showgirl è intervenuta sui social per spiegare che non stava bene perché aveva preso dei calmanti dopo un attacco di panico, e le sue parole hanno colpito tutti. Helena Prestes è stata una delle prime a scrivere un messaggio in difesa della conduttrice argentina, che ha definito coraggiosa per aver parlato senza filtri di quanto è importare preservare la propria salute mentale.

Le spiegazioni di Belen su Instagram

Cos'è successo a Belen? I fan se lo sono chiesti per ore dopo aver visto stralci di un'intervista che la showgirl ha rilasciato a Mario Manca e nella quale non sembrava particolarmente in sé.

A fare chiarezza sull'accaduto è stata la stessa Rodriguez in alcune storie che ha postato su Instagram: "Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio. Il risultato è stato un rimbambimento importante. Non è facile mostrarsi così fragili, ma ci sto lavorando con lo psicologo e dovrebbero farlo tutte le persone che si trovano nella mia stessa situazione".

Tra le tante persone che hanno apprezzato la sincerità di Belen c'è anche Helena, che tramite il suo profilo X ha mandato un messaggio d'affetto alla collega e ha invitato i follower a riflettere su quello che è successo.

Le dolci parole di Helena sui social

Il 25 novembre Helena ha deciso di commentare quello che è accaduto a Belen, ma senza mai fare il suo nome.

"Quando una persona conosciuta trova il coraggio di parlare della sua depressione e dei suoi attacchi panico, merita solo rispetto. Non è semplice esporsi e la salute mentale è seria: più empatia e meno giudizi", ha scritto la concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello su X.

Le opinioni dei fan

Il gesto di Helena ha conquistato sia i suoi fan che quelli di Belen, anche perché è stata una delle poche persone conosciute che si è esposta pubblicamente per difendere la showgirl.

"Trovo assurdo che la gente anziché chiedersi perché stava così è partita subito con le offese", "Purtroppo l'empatia non esiste più, ognuno pensa a sé stesso", "Guardando quell'intervista ho provato dispiacere, hai ragione quando dici che merita rispetto e affetto", "Oggi si giudica troppo facilmente", "Il tuo pensiero è nobile", "Grazie per le tue parole", "Solo chi ci è passato può capirlo", "Solidarietà a Belen e un applauso a te che sei sempre sensibile", "Brava, bisogna immedesimarsi e comprendere gli altri", "Il rispetto è una parola sconosciuta a molti", "La tua umanità dovrebbe essere un esempio per tutti", si legge sotto al post che la modella ha dedicato alla vicenda che da giorni è sulla bocca di tutti.