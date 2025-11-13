Da mesi Helena Prestes e Javier Martinez si lamentano del comportamento di persone che ad ogni occasione buona li criticano o insinuano cose non vere sul loro rapporto. Di recente, la modella ha definito "tossiche" le dinamiche che si sono create sui social dopo la fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, a partire da quella secondo la quale sarebbe in Brasile con Carlo Motta. Anche il pallavolista ha detto la sua su Instagram, e ha smentito a suo modo i rumor sul presunto incontro in Sudamerica tra la compagna e l'ex.

Il viaggio in Brasile fa discutere

Da circa una settimana Helena è in Brasile, e alcuni attenti fan hanno notato che anche il suo ex Carlo è lì in vacanza.

Da giorni c'è chi sta raccogliendo indizi su presunti incontri tra i due in Sudamerica (da pavimenti a paesaggi simili nelle foto postate sui social), ma il primo a esporsi su quest'argomento è stato Javier.

"Hater rosicate, e continuate a metterci tutto l'impegno perché mi diverto tantissimo", ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello sul suo profilo Instagram.

Le parole di Martinez hanno rassicurato i sostenitori del suo amore con Prestes, mentre hanno scatenato l'ironia di chi è convinto che in Brasile starebbe accadendo qualcosa.

CornoGate dia 6: Com um pouco de atraso, porém antes tarde do que nunca ahhaahha. Como a mami ama o caos. O Tiktok de ontem da Sofia e da mami marcava que elas estavam em Acaraú, cidade próxima de preá. Dá para perceber que a paisagem mudou um pouco. Ao que tudo indica, Papi e… pic.twitter.com/PBD4Fg9FBx — Puddin 🃏 (@Carlena777) November 12, 2025

Lo sfogo di Helena su X

Dopo Javier, anche Helena ha preso parola per andare contro chi la starebbe giudicando e attaccando senza motivo.

"C'è un lato pesante dietro alla fama. Dopo il GF si sono create dinamiche che hanno portato odio, tossicità e mancanza di rispetto. Si potrebbe vivere meglio se solo si imparasse a capire", ha scritto la modella sul suo account di X qualche giorno fa.

Prestes non ha citato direttamente i rumor che la vorrebbero di nuovo vicina all'ex Carlo (quantomeno geograficamente), ma questo suo sfogo è arrivato proprio nel periodo in cui alcuni hater stanno cercando di dimostrare che non starebbe rispettando Javier da quando è volata in Brasile.

Carlo Motta resta in silenzio

La scorsa estate si è parlato molto dell'incontro tra Carlo e Helena dopo la fine del Grande Fratello (confermato sia da lei che da Javier a Verissimo), e in quell'occasione il modello si è esposto più volte per dimostrare che non stava raccontando falsità.

Da quando si vocifera che si troverebbe a pochi chilometri da Prestes in Brasile, invece, Motta non ha ancora rotto il silenzio per confermare o per smentire tutte le chiacchiere che stanno circolando sui social.

Anche Javier non ha più parlato dopo la frecciatina che ha lanciato agli hater tramite il suo profilo Instagram, ma il suo rapporto con Helena sembra non essere stato toccato dai gossip di questo periodo.