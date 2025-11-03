Nel weekend Helena Prestes era sugli spalti del palazzetto dove si è svolta la partita di pallavolo della squadra di Terni, e come ogni volta ha tifato per il compagno Javier Martinez. Stando a quello che ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello sui social, alcune persone si sarebbero lamentate del fatto che non avrebbe fatto le foto con tutti: lei ha scelto di giustificarsi su X spiegando che era lì per sostenere il fidanzato e non per un incontro con i fan della coppia.

Il messaggio postato su X

Sabato scorso Helena ha assistito alla partita di pallavolo di Javier a Terni, e molti fan l'hanno vista e fotografata sugli spalti e vicino al signor Mariano (il papà di Martinez).

Da quello che è emerso sui social, però, la modella non si sarebbe concessa ai selfie con tutti i presenti, e questo le sarebbe costato alcune critiche.

Per provare a spiegare perché non ha accettato di posare o di chiacchiere con le persone che erano nel palazzetto quel giorno, Helena Prestes ha scritto su X: "Non potevo dare attenzione a tutta quella gente. Io guardavo la partita, non ero lì per fare foto. Perdonatemi. Abbiamo ricevuto tutti i vostri regali. Ringrazio, ma ci vuole rispetto".

Non potevo dare la stessa attenzione a tutta quella gente, perché ero lì a guardare la partita non per fare foto perdonatemi … ma cmq abbiamo dato quello che potevamo.. e comunque abbiamo ricevuto i regali e fatto le foto che abbiamo potuto… non paragonare le ragazze che… — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) November 2, 2025

Il parere degli utenti social

Sotto al messaggio con il quale Helena ha cercato di giustificarsi per i "no" che ha detto ad alcuni tifosi, si possono trovare i commenti di vicinanza e di affetto dei suoi tantissimi fan.

"Non devi perché non hai fatto niente di sbagliato, sono queste persone che dovrebbero capire quando è il momento per chiedere una foto", "Stavi facendo il tifo per il tuo compagno e basta, non considerare chi ti critica", "Le partite di Javier non sono raduni degli Helevier, in quel momento lui sta lavorando e lei è lì per sostenerlo", "Chi ragiona ha capito, lascia perdere i pochi commenti negativi", "Non devi niente a nessuno", "Non considerare le persone cattive e morbose che non ti portano rispetto", "Sei stata perfetta come sempre", "La gente dovrebbe imparare a comportarsi", "Stai tranquilla, la loro è solo invidia", "Alcuni dimenticano che il Grande Fratello è finito, e loro sono persone e non più personaggi di un reality", si legge su X in questi giorni.

La nuova vita a Terni

Helena e Javier si sono trasferiti a Terni dopo l'estate, e nel giro di qualche mese hanno già cambiato due case.

Come ha raccontato la finalista della scorsa edizione del Grande Fratello, di recente lei e il fidanzato hanno dovuto traslocare in un altro appartamento perché una vicina si sarebbe lamentata di loro (probabilmente dei rumori del cane).

Prima di lasciare l'abitazione, però, la modella ci ha tenuto a farsi una lunga passeggiata sui tacchi per disturbare volontariamente i principali artefici del suo ultimo cambio di casa.