L'altro giorno Helena Prestes ha scelto di rispondere con pungente ironia alle critiche che continua a ricevere dai suoi hater. Sul suo profilo X, l'ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato che le cattiverie che le vengono rivolte sui social non la toccano minimamente: anzi, secondo lei sarebbero una forma d’amore un po’ particolare.

Le frecciatine sui social

Sono passati diversi mesi da quando Helena ha concluso l'avventura al Grande Fratello, ma ancora oggi ci sarebbe ancora chi non perderebbe l'occasione per criticarla o per andarle contro sui social.

Il 4 novembre, ha deciso di replicare a modo suo alle cattiverie che le scriverebbero i suoi hater e l'ha fatto rivolgendosi direttamente a loro.

"Secondo me è amore. Ci metto esattamente quattro secondi a bloccarvi, ed è una goduria, mentre voi chissà quanto tempo ci mettete a farvi diverse mail per venire a commentare le mie foto scrivendo cavolate. Voi mi odiate ma io vi amo e ne traggo beneficio", ha scritto Helena su X in un misto tra italiano e inglese.

Haters I love you .. you benefit me 😂😂 pic.twitter.com/kMtv04TWIm — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) November 4, 2025

La giustificazione per le mancate foto con i fan

Non è la prima volta che Helena usa i social per rispondere agli hater o a chi la critica perché non accontenterebbe sempre i fan.

L'altro giorno, si è dovuta giustificare perché non ha fatto una foto con tutte le persone che erano al palazzetto di Terni per guardare la partita di pallavolo di Javier.

"Ero lì per la partita, non per fare le foto. Non posso dare sempre l'attenzione a tutti, comunque abbiamo preso tutti i vostri regali. Rispetto, grazie", sono le parole con le quali Helena ha invitato i suoi sostenitori a non avere troppe pretese ogni volta che la incontrano a eventi pubblici.

Il parere degli utenti di X

Le frecciatine che Helena ha lanciato ai suoi hater hanno conquistato i fan, soprattutto quelli che non hanno perso l'occasione per elogiarla sui social per il carattere che dimostra anche in situazioni scomode.

"Sei una grande", "Non sbagli un colpo, come sempre", "Pensa a chi ti vuole bene veramente, e ignora il resto", "Tutta invidia la loro, vorrebbero essere come te", "Hai detto una verità, anche gli hater ti aiutano a guadagnare", "Hai un talento nello zittire chi parla a vanvera", "Brava, sei una grande donna", "La nostra regina non si smentisce mai", "Fregatene e vai avanti per la tua strada", "Tu vivi, loro sopravvivono", "Arco e frecce, sei unica", "Ti adoro", "Certa gente è rimasta ferma al Grande Fratello, assurdo", "La vincitrice", "La tua ironia è insuperabile", si legge sotto al post di X che Helena ha dedicato ai suoi "odiatori" del web.