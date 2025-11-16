Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore, per quanto riguarda le puntate in onda dal 24 al 28 novembre, rivelano che Marcello Barbieri annuncerà il suo imminente matrimonio con Rosa Camilli.

Il ragazzo, archiviata la relazione con la contessa Adelaide, si dirà pronto a voltare pagina con la sua amata Rosa Camilli, diventata la fidanzata a tutti gli effetti.

Intanto, Umberto comincerà ad avere dei dubbi sul conto di Odile: deciderà di indagare per cercare di scoprire che legame c'è tra la ragazza ed Ettore.

Marcello si sposa: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 20 al 24 novembre

Per Marcello arriverà il momento di voltare pagina definitivamente dopo la fine della relazione con Adelaide e, per lui, arriverà il momento di chiedere alla sua amata Rosa di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

La giornalista, emozionata e, al tempo stesso, spiazzata da tale proposta, accetterà la proposta di matrimonio del suo compagno ed entrambi si diranno pronti a organizzare nel dettaglio il loro giorno speciale.

Marcello, quindi, annuncerà il suo matrimonio a Matteo e intanto si metterà alla ricerca dei testimoni che saranno al suo fianco in questo giorno di grande emozione.

Intanto, Matteo ritroverà sua mamma Silvana: la donna rientrerà a Milano dopo un periodo di assenza e avrà l'occasione di conoscere di persona Marina Valli.

Umberto indaga sulla figlia Odile nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Umberto Guarnieri avrà modo di assistere a una accesa discussione che riguarderà Odile ed Ettore.

I due si ritroveranno sul piede di guerra in merito alla gestione della nuova campagna pubblicitaria per la Galleria Milano Moda.

Uno scontro che verrà visto direttamente da Guarnieri, il quale si renderà conto che sua figlia gli sta nascondendo qualcosa in merito a quello che sarebbe il suo vero legame affettivo con Ettore.

Umberto aveva scoperto la verità su Odile negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti della soap opera pomeridiana di Rai 1, Umberto aveva appreso da Adelaide di essere il vero padre di Odile ma, date le condizioni di salute precarie della contessa, scelse di non affrontare il discorso con la diretta interessata.

Al momento, quindi, Odile continua a essere ingannata dalla mamma circa il nome del vero padre con cui è stata concepita, nonostante tra lei e Umberto sia nato un legame particolarmente intenso.

Una verità scomoda che, tuttavia, potrebbe venire a galla nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione della soap opera prevista fino a maggio 2026 su Rai 1.