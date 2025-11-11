Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre 2025 rivelano che Adelaide verrà tradita da Tancredi Di Sant'Erasmo, poiché deciderà di aiutare Rosa e Marcello per fare in modo che possano ottenere il prestito di cui ha bisogno l’ex fidanzato della contessa Sant’Erasmo.

Rosa, per vedere felice il compagno, finirà per dirgli delle bugie, tenendolo all'oscuro di quello che sta succedendo e finendo per farlo infuriare.

Intanto, Mimmo si dirà pronto a cambiare pagina e a trovare un nuovo lavoro, intenzionato a lasciare definitivamente la Polizia.

Rosa bugiarda per amore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 novembre

Marcello si dirà pronto a iniziare il suo nuovo percorso professionale dopo la rottura definitiva con la contessa Adelaide: il giovane Barbieri vorrà ripartire dal settore degli elettrodomestici industriali, ma per farlo avrà bisogno di una sostanziosa somma di denaro, di cui al momento non dispone.

Per tale ragione, deciderà di rivolgersi alla banca per tentare di ottenere un prestito, che gli verrà negato.

Una grossa amarezza per Marcello, ma potrà contare sul pieno supporto da parte di Rosa, la quale deciderà di intervenire in prima persona e, pur di non vedere soffrire il suo amato, finirà per mostrarsi bugiarda.

Adelaide tradita da Tancredi nei prossimi episodi

Rosa si recherà da Tancredi per chiedergli una mano e fare in modo che Marcello possa ottenere il prestito.

Immediata sarà la reazione di Sant’Erasmo, il quale si metterà all'opera per accontentare la richiesta della giornalista e in tal modo finirà per tradire nuovamente la fiducia di sua zia Adelaide, schierandosi dalla parte dell'ex Marcello e della sua nuova compagna.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che per Mimmo arriverà il momento di fare delle attente valutazioni sulla sua vita professionale: deciderà di lasciare la Polizia per intraprendere un nuovo percorso professionale che possa permettergli di seguire i suoi sogni e le sue ambizioni.

Rosa aveva messo in crisi le certezze di Marcello Barbieri

Negli episodi precedenti della soap, Rosa non ha nascosto la sua amarezza per le imminenti nozze tra Marcello e Adelaide, dopo i momenti di passione che ha vissuto con il ragazzo.

Proprio quella notte trascorsa in macchina in seguito a un incidente ha convinto Marcello a non voler rinunciare alla giornalista, spingendolo a mandare all’aria le imminenti nozze con la contessa Sant’Erasmo.