Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre 2025 rivelano che la contessa Adelaide verrà ritrovata in fin di vita dopo che tenterà di farla finita per sempre.

Un ritrovamento straziante per i familiari della dark lady della soap opera di Rai 1, i quali avvertiranno subito i soccorsi per scongiurare il peggio.

Intanto Ettore andrà su tutte le furie quando si ritroverà al cospetto di una vecchia foto della sua infanzia, che rischia di compromettere il piano diabolico che sta portando avanti con la sua sorella.

Odile affronta sua mamma Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre

La contessa Adelaide tornerà a Milano dopo qualche giorno di assenza e, nel frattempo, Marcello e Rosa continueranno a dedicarsi ai preparativi per le loro attese e imminenti nozze.

La notizia del matrimonio diventerà di dominio pubblico, tanto che Odile prenderà una decisione inaspettata: sarà lei a mettere al corrente sua mamma Adelaide, informandola di questa importante novità legata alla vita sentimentale del suo ex.

Per Adelaide sarà un vero e proprio choc difficile da digerire: la contessa la prenderà malissimo e, a distanza di qualche giorno da quella comunicazione, avverrà un evento tragico e del tutto inaspettato.

La contessa Adelaide viene ritrovata in fin di vita

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre rivelano che Adelaide proverà a togliersi la vita e a farla finita per sempre, amareggiata dalla scelta fatta da Barbieri.

La contessa verrà così ritrovata in fin di vita all'interno della sua abitazione: tutti resteranno sconvolti, nella speranza però che si possa evitare il peggio.

Intanto Ettore entrerà in possesso di una vecchia foto legata al suo passato: uno scatto dell'infanzia portato alla luce dalla mamma di Matteo Portelli, la quale dimostrerà di conoscere molto bene il passato dei due gemelli, piombati all'improvviso a Milano nel corso di questa decima stagione, con un segreto da custodire.

Fulvio Rinaldi, invece, in occasione della Prima alla Scala di Milano vorrebbe rivivere quell'emozione assieme a sua figlia, ma le risorse economiche non lo permetteranno.

La soap Il Paradiso delle signore si ferma lunedì 8 dicembre nel daytime di Rai 1

In attesa di questi episodi, la programmazione de Il Paradiso delle signore subirà delle modifiche in occasione della giornata dell'Immacolata.

Lunedì 8 dicembre, infatti, il daytime pomeridiano sarà dominato dallo speciale del TG1 dedicato all'omaggio di Papa Leone alla Statua dell'Immacolata in Piazza di Spagna a Roma, previsto a partire dalle 15:40 in poi.