Le nuove trame de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre 2025 rivelano che Adelaide farà una richiesta del tutto inaspettata al suo ex Marcello dopo aver appreso la notizia delle sue imminenti nozze con Rosa, che finirà per lasciarlo senza parole.

Dopo questo incontro con Adelaide, Marcello avrà modo di parlare con la sua compagna Rosa, la quale si dirà pronta anche a rinunciare al loro imminente matrimonio.

Matteo riceverà da sua mamma una sua foto da bambino, in cui compariranno anche i fratelli Marchesi assieme ai loro genitori.

Adelaide fa una richiesta a Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 dicembre

La contessa Adelaide si ritroverà a dover fare i conti con la notizia inaspettata delle nozze di Marcello e Rosa. Sarà Odile a metterla al corrente di questa importante novità che la lascerà profondamente turbata e senza parole, al punto da decidere di intervenire per chiedere un confronto al suo ex.

Adelaide rivedrà Marcello a distanza di un po' di giorni dalla loro rottura definitiva e gli avanzerà una richiesta ben precisa, che a tratti suonerà come una sorta di imposizione.

Al momento le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli in merito a ciò che chiederà la contessa anche se, le sue parole, lasceranno turbato Marcello che sarà pronto a confrontarsi con la sua fidanzata.

Rosa vuole rinunciare al matrimonio con Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre rivelano che Marcello Barbieri non sarà intenzionato a rinunciare alle sue imminenti nozze con Rosa, mentre la ragazza si dirà pronta a fare un passo indietro e ammetterà di poter anche rimandare il giorno del fatidico sì.

Intanto Matteo riceverà dalla mamma una foto importante in cui compaiono anche i fratelli Marchesi, da bambini, assieme ai loro genitori.

Tale scatto finirà sulla scrivania di Ettore che non gradirà affatto la cosa, dato che con questo scatto compromettente, Matteo rischia di far crollare il piano vendicativo che ha messo in piedi in questi mesi assieme alla sorella.

Marcello aveva chiesto a Rosa di sposarlo subito

Negli episodi precedenti della soap opera Marcello, dopo aver chiuso la sua relazione con Adelaide, rinunciando anche al loro imminente matrimonio aveva scelto di dichiararsi apertamente a Rosa Camilli, confessandole tutto il suo amore.

A quel punto i due innamorati hanno intrapreso una relazione d'amore stabile alla luce del giorno e, pochi giorni dopo, è stato lo stesso Marcello a compiere l'ennesimo passo avanti importante, chiedendo alla ragazza di diventare sua moglie a tutti gli effetti. Una proposta di nozze spiazzante che, tuttavia, ha spinto Rosa a dire sì.