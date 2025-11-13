Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10, Odile potrebbe scoprire la verità legata al suo vero padre, Umberto.

In questo modo, la ragazza verrebbe a conoscenza delle bugie che sua madre le ha detto per diverso tempo e la sua reazione potrebbe non essere delle migliori.

Il sospetto è che Odile possa vivere un momento di profonda crisi, al punto da scomparire e far perdere le sue tracce, allarmando i familiari, in particolar modo Adelaide, che si mostrerebbe disperata per l’accaduto.

Odile scopre le bugie della mamma nei prossimi episodi de Il Paradiso 10?

Le trame dei prossimi episodi della decima stagione della soap rivelano che Adelaide potrà contare sul pieno supporto da parte di sua figlia Odile, per uscire dal momento difficile che sta affrontando dopo la separazione da Marcello e l'annullamento del loro matrimonio.

Odile farà di tutto per tirare su il morale della madre, cercando di convincerla a non procedere con il suo piano di vendetta nei confronti di Rosa Camilli, dato che in questo modo non farebbe altro che farsi ulteriormente del male da sola, senza risolvere realmente i suoi problemi.

Adelaide sconvolta per la sparizione misteriosa di Odile: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore

Negli episodi successivi de Il Paradiso delle signore, però, Adelaide potrebbe ritrovarsi ad affrontare un'altra situazione spinosa, legata proprio al vero padre di sua figlia.

Non è escluso che Odile possa scoprire le bugie della madre per puro caso, ascoltando una conversazione privata tra Adelaide e Umberto, in cui i due discuterebbero sul modo in cui vorrebbero comunicarle la verità sul fatto che Guarnieri sia il suo vero padre.

Odile resterebbe sconvolta da tale rivelazione al punto che, scossa e delusa dal comportamento della madre, farebbe perdere le sue tracce.

Adelaide si mostrerebbe distrutta e sconvolta dalla sparizione nel nulla di sua figlia, arrivando subito a temere il peggio.

La Rai si gode il successo Auditel de Il Paradiso delle signore 10

In attesa di scoprire le novità e i colpi di scena dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10, la Rai si gode il record di ascolti registrato dalla soap con la puntata dell'11 novembre.

L'episodio trasmesso in daytime è stato seguito da una media di circa 1,7 milioni di spettatori pari a uno share che ha superato il muro del 19%.

Un trend positivo e in costante crescita per la serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi che, in questi primi mesi di programmazione, si era fermata sulla soglia del 16-17% di share in daytime.