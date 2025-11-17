Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, previste nel corso del 2026 su Rai 1, potrebbero vedere Rosa al centro delle trame, se venisse a scoprire di essere rimasta incinta.
La giornalista, dopo aver intrapreso la convivenza stabile con il suo fidanzato Marcello, potrebbe fare questa importante scoperta, che finirebbe per acuire la rabbia vendicativa di Adelaide,
Dopo aver appreso la notizia, non si esclude che la contessa possa arrivare a pianificare un gesto estremo contro la ragazza, mettendo in serio pericolo la sua vita e quella del bambino che porta in grembo.
Marcello e Rosa pronti per la convivenza: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10
Le trame di fine novembre de Il Paradiso delle signore rivelano che Marcello e Rosa saranno pronti a compiere il grande passo verso l'altare. In attesa del grande giorno, Barbieri chiederà alla giornalista di andare a convivere insieme.
Una scelta che la porterebbe a una scoperta decisiva: sarebbe in dolce attesa del suo primo bambino.
Un annuncio che renderebbe Marcello l'uomo più felice del mondo, ma, al tempo stesso, scatenerebbe ancora di più la furia vendicativa della contessa nei confronti della giovane coppia di innamorati.
Rosa resta incinta e Adelaide si vendica: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore
Non è escluso che, nel corso degli episodi de Il Paradiso delle signore del 2026, la possibile gravidanza di Rosa possa indurre Adelaide a tirare fuori tutta la sua cattiveria nei confronti di Marcello e Rosa.
La contessa finirebbe per perdere le staffe, al punto da diventare pericolosa. Il sospetto è che Adelaide possa organizzare un attentato ai danni della giornalista, chiedendo a qualcuno di architettare un incidente per mettere in pericolo non solo la vita di Rosa, ma anche quella del bambino che porta in grembo.
Una svolta decisamente dark per Adelaide, che, tuttavia, servirebbe a dare un po' di pepe alle trame di questa decima stagione della soap opera, in forte sofferenza dal punto di vista Auditel rispetto allo scorso anno.
Calano gli ascolti della soap di Rai 1: c'entra La forza di una donna
Quest'anno l'appuntamento con Il Paradiso delle signore sta soffrendo la concorrenza rappresentata dalla soap La forza di una donna, trasmessa nella fascia pomeridiana di Canale 5.
La serie ha perso circa 1,5% di share rispetto allo scorso anno, assestandosi su una media del 16-17% contro il 23-25% registrato dalla serie turca Mediaset.