Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 dal 24 al 28 novembre rivelano che Marcello dimostrerà di avere intenzioni serie nei confronti di Rosa, al punto da chiederle ufficialmente di diventare sua moglie a tutti gli effetti.
Una proposta spiazzante per la giornalista che, tuttavia, si mostrerà ben pronta a iniziare questo suo nuovo percorso di vita al fianco di Barbieri.
Intanto Odile finirà per infuriarsi con Ettore in merito a una proposta che riceverà dall'uomo: la discussione tra i due verrà ascoltata in segreto anche da Umberto, che deciderà di indagare su quanto sta accadendo.
Marcello vuole sposare al più presto Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 novembre
Marcello, dopo aver concluso la sua relazione con la contessa, dimostrerà di avere le idee ben chiare sul suo futuro: vuole sposare Rosa al più presto e deciderà di stupirla con una vera e propria proposta di matrimonio che si rivelerà inaspettata per tutti.
La giornalista resterà senza parole ma, al tempo stesso, sarà al settimo cielo per questo importante passo avanti che la renderà a tutti gli effetti la signora Barbieri.
In attesa delle fatidiche nozze, Rosa accetterà anche la proposta di Marcello di trasferirsi nella sua abitazione e iniziare così la convivenza sotto lo stesso tetto.
Odile furiosa con Ettore nei nuovi episodi de Il Paradiso 10
Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 novembre, rivelano inoltre che Odile si mostrerà furiosa dopo che Ettore le proporrà di diventare il nuovo volto di punta della collezione di abiti della Galleria Milano Moda.
La figlia di Adelaide non sarà disposta a scendere in passerella e accettare la proposta di Ettore anche se, la conversazione tra i due, verrà intercettata in segreto da Umberto.
Il commendatore si renderà conto che tra sua figlia ed Ettore c'è un rapporto che va al di là della sfera professionale e deciderà di indagare per capire se c'è davvero del tenero.
Intanto Enrico si mostrerà pronto ad affrontare la prima di una nuova serie di lezioni all'Università e sembra aver trovato una strada che possa permettergli di rimpiazzare la sua amata chirurgia.
Il rapporto tra Odile ed Ettore nella soap
Negli episodi precedenti della soap opera, Odile si era scambiata un bacio appassionato con Ettore all'interno del Circolo, ignara di chi fosse.
Il giorno successivo fu suo padre Umberto a presentargli il ragazzo in ufficio alla Galleria Milano Moda, chiedendole di valutarlo come nuovo responsabile da inserire all'interno del team del negozio.
I due, quindi, si ritrovarono a dover lavorare a stretto contatto, mostrandosi particolarmente affiatati.