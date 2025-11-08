Le trame de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre 2025 rivelano che Rosa dovrà fare i conti con una proposta che le arriverà dal fidanzato Marcello Barbieri, il quale riuscirà a stupirla.

Intanto, Ciro Puglisi scoprirà che Mimmo ha scelto di rassegnare le sue dimissioni come poliziotto: una decisione che farà infuriare il padre del ragazzo. Ciro, però, interverrà in sua difesa, affinché possa essere libero di seguire i propri sogni e le sue aspirazioni professionali.

Rosa riceve una proposta inaspettata: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 21 novembre

La storia d'amore tra Marcello e Rosa proseguirà nel migliore dei modi nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore previste fino al 21 novembre. Nonostante i colpi bassi che arriveranno da parte della contessa Adelaide, la quale non avrà intenzione di darsi pace, la loro relazione proseguirà.

Il suo scopo sarà quello di mettere in difficoltà la coppia, ancora delusa dal modo in cui Barbieri l’ha "liquidata" annullando il loro matrimonio.

Intanto, i due giovani innamorati andranno avanti per la loro strada e, nel corso dei prossimi episodi, Rosa Camilli dovrà fare i conti con una proposta che le arriverà dal compagno.

Di cosa si tratta? Al momento, le trame della soap non svelano altri dettagli su questa proposta, che arriverà direttamente al Circolo, regno della contessa Adelaide.

Ciro Puglisi furioso: c'entra Mimmo

Intanto, Ciro Puglisi scoprirà che Mimmo ha scelto di lasciare il suo incarico nella Polizia: una notizia che si rivelerà un vero dramma per i familiari del ragazzo, i quali la prenderanno male e finiranno per scagliarsi contro di lui.

Ciro, però, si schiererà in difesa di Mimmo, mostrandosi furioso nei confronti dei familiari del ragazzo, perché vuole che il fidanzato della figlia insegua i suoi sogni e le sue ambizioni, anche a costo di fare scelte che potrebbero rivelarsi rischiose dal punto di vista professionale ed economico.

Ottimi consensi per Il Paradiso delle signore in tv e streaming

In attesa di questi episodi, la prima settimana di novembre per Il Paradiso delle signore si è conclusa con una media Auditel che ha sfiorato la soglia di un milione e mezzo di spettatori in daytime, arrivando al 17% di share.

La soap ha registrato buoni numeri anche su RaiPlay dove, in questi giorni, è sempre stata nella top 5 dei programmi più rivisti in streaming dal pubblico, sia sul sito che dall'applicazione.