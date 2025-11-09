Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una scoperta che renderà felice uno dei protagonisti, anche se non mancheranno alcune preoccupazioni. Nella puntata in onda martedì 18 novembre, alle 16 su Rai 1, Fulvio verrà a sapere che Mario ha intenzioni serie con sua figlia Caterina. Da un lato sarà contento, ma dall’altro preoccupato per la distanza che separa i due ragazzi. Nel frattempo, Odile e Matteo riceveranno un compenso dalla SIAE, mentre Agata cercherà di aiutare Mimmo, che è in procinto di lasciare il suo lavoro al commissariato.

Mario ha intenzioni serie con Caterina

La storia d’amore a distanza tra Mario e Caterina proseguirà, seppur fondata su alcune menzogne. È bene ricordare che Oradei, in realtà, è attratto dagli uomini e ritiene di essere cambiato grazie alla fede, come ha confidato al suo ex fidanzato Roberto. Inoltre, va sottolineato che Mario e Caterina vivono a centinaia di chilometri di distanza: lei a Milano, lui a Roma. Fulvio verrà a sapere che Mario ha intenzioni serie con sua figlia e la notizia lo renderà felice da un lato, ma saranno proprio i 600 chilometri di distanza a generare qualche preoccupazione nel signor Rinaldi. Intanto, a Il Paradiso delle signore arriverà una nuova cliente: Chiara Brugnoli, una ragazza piuttosto timida che farà subito conoscenza con Irene.

Mimmo vuole dare le dimissioni, Agata litiga con i genitori

A casa Puglisi non mancheranno le discussioni: questa volta al centro del contendere ci sarà la decisione improvvisa di Mimmo di lasciare il suo impiego. Ha già confidato a Roberto Landi la volontà di non indossare più la divisa da poliziotto, preferendo cercare un nuovo lavoro che possa offrirgli maggiori soddisfazioni. Mimmo sarà deciso a dimettersi, ma dovrà prima trovare un impiego stabile. Agata avrà un piano per aiutarlo, ma quando Ciro e Concetta scopriranno l’accaduto e la proposta della loro figlia nascerà un acceso diverbio. Per Matteo e Odile, invece, arriverà una bella notizia: riceveranno un compenso dalla SIAE per due brani composti in precedenza.

I soldi saranno destinati alla canzone cantata da Michelino allo Zecchino d’Oro e al brano interpretato da Marina Valli nel suo film.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha conosciuto Fulvio e incontrato Roberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Mario è tornato a Milano per un fine settimana con l’intento di conoscere il padre di Caterina. Oradei, infatti, si è fidanzato con la figlia di Fulvio, ma ha mantenuto un comportamento poco affettuoso nei confronti della Venere. Caterina ha provato a baciarlo, ma lui si è tirato indietro improvvisando una scusa. Nel frattempo, Mario ha avuto modo sia di incontrare Fulvio, sia di rivedere il suo ex fidanzato Roberto, che ha preteso spiegazioni sulla nuova relazione.