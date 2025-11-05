Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 novembre rivelano che Adelaide sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita e il suo primo obiettivo sarà quello di riuscire a punire Rosa Camilli per il caos che ha scatenato nella sua vita.

La giornalista si ritroverà così in grande difficoltà al punto da arrivare a fare una scelta che si preannuncia del tutto inattesa.

Marcello, invece, si mostrerà senza scrupoli nei confronti della sua ex compagna e avrà intenzione di affrontarla a viso aperto.

Adelaide perfida: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 14/11

La contessa Adelaide si rialzerà in piedi dopo la sonora batosta che le è stata inflitta da Marcello Barbieri e sarà pronta a rimettersi in gioco per cercare di riprendere in mano la sua vita.

Lo scopo di Adelaide sarà quello di iniziare a indagare sul passato della giornalista: intende portare alla luce delle verità scomode legate in primis al passato lavorativo della Camilli e così deciderà di rivolgersi ad Anselmo Conaro, che un tempo fece già tremare la coppia composta dalla contessa e Marcello.

Intanto, però, Odile verrà a conoscenza dei progetti della mamma e cercherà in tutti i modi di farla ragionare e convincere a cambiare idea.

La contessa, però, non avrà intenzione di ascoltare le parole della ragazza che a quel punto deciderà di rivolgersi direttamente a Rosa per informarla di ciò che sta succedendo.

Rosa fa una scelta inattesa, Marcello senza scrupoli

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 14 novembre rivelano che Rosa resterà scossa al punto da decidere di reagire e finirà per fare una scelta che si preannuncia inattesa per tutti.

Anche Marcello, informato su ciò che la contessa sta tramando alle spalle della sua compagna Rosa, deciderà di intervenire in prima persona e andrà ad affrontare la donna a viso aperto, mostrandosi senza scrupoli e senza paura nei confronti della potente contessa.

Irene, intanto, continuerà a riflettere sulla lettera che le ha lasciato zia Sandra: riuscirà mai a trovare un uomo ideale per lei?

Marta, invece, continuerà a pensare a ciò che Di Meo ha detto a Enrico: la donna si mostrerà pensierosa al punto da chiedere aiuto a suo padre Umberto Guarnieri.

La soap Il Paradiso delle signore torna al suo storico orario su Rai 1

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con la soap opera per le prossime settimane di novembre è confermato alle 16:00 in punto su Rai 1.

Le nuove puntate andranno in onda al termine del talk show La volta buona e non slitteranno più di 10-15 minuti rispetto a quanto era stato annunciato in un primo momento, dopo l'esperimento fatto venerdì 31 ottobre.