Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre rivelano che Rosa si mostrerà sconvolta nel momento in cui riceverà una proposta del tutto inaspettata da parte del suo fidanzato Marcello Barbieri, il quale riuscirà a stupirla al Circolo.

Ciro, invece, si mostrerà preoccupato per la sparizione improvvisa di Johnny, il quale farà perdere le sue tracce senza dare informazioni mentre Mimmo sarà alla ricerca di un nuovo lavoro che possa garantirgli stabilità e sicurezza economica.

Rosa sconvolta da Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 novembre

La relazione tra Rosa e Marcello proseguirà nel migliore dei modi: i due non avranno intenzione di lasciarsi scoraggiare dalla contessa Adelaide e si diranno pronti a combattere contro tutto e tutti, pur di far trionfare il loro amore.

Marcello deciderà di accettare la linea di credito in banca che otterrà grazie all'intervento di Tancredi, avvenuto per intercessione di Rosa.

Sull'onda di questa bella notizia, Marcello deciderà di compiere l'ennesimo gesto inaspettato nei confronti della sua fidanzata, al punto da stupirla con una proposta inaspettata che avverrà al Circolo, in occasione di un importante evento.

Rosa resterà sconvolta dal gesto del fidanzato anche se, al momento, le trame della soap opera di Rai 1 non svelano ulteriori dettagli in merito a tale proposta.

Johnny farà perdere le sue tracce

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 21 novembre, inoltre, rivelano che Johnny farà perdere misteriosamente le sue tracce, sparendo dal bar. Un'assenza che finirà per allarmare e preoccupare Ciro, il quale deciderà di vederci chiaro su quanto sta succedendo.

Per fortuna nulla di grave: il ragazzo tornerà a distanza di un po' di ore dalla sua sparizione e riprenderà la sua attività in Caffetteria.

Intanto Mimmo comunicherà la sua intenzione di lasciare la Polizia per intraprendere un nuovo percorso professionale. Il ragazzo si metterà alla ricerca di un lavoro stabile, che possa garantirgli una buona tranquillità dal punto di vista economico e riuscirà a trovarlo grazie a Johnny, che si metterà a sua disposizione.

Mimmo era arrivato a Milano dalla Sicilia

Negli episodi precedenti della soap opera, Mimmo era arrivato a Milano dalla Sicilia per iniziare il suo percorso professionale nella Polizia.

Il ragazzo sembrava entusiasta della scelta fatta, salvo poi cominciare ad avere dei dubbi e a mettere in discussione tutto.

Dopo essere rientrato da Firenze, dove con Agata ha prestato aiuto alle famiglie sfollate per l'alluvione, ha scelto di riprendere in mano la sua vita e cambiare tutto.