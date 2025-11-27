Le anticipazioni dal 1° al 5 dicembre de Il Paradiso delle Signore 10 rivelano che Rebecca e Chiara Brugnoli si recheranno in negozio per trovare l'abito per partecipare all'apertura della stagione lirica 1966-1967 al Teatro alla Scala. Nel frattempo Ettore e Greta Marchesi faranno di tutto per recuperare la loro foto di famiglia prima che la contessa venisse a a sapere dei loro segreti. Poi nascerà una competizione tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda per la preparazione degli abiti più belli per Rebecca e Chiara. Infine Rosa penserà di annullare le sue nozze con Marcello per non irritare Adelaide.

Preparativi per la Prima e ricordi del passato

Adelaide sembra finalmente aver trovato un po’ di serenità dopo il suo viaggio. Nel frattempo, Milano si prepara all’apertura della stagione lirica 1966-1967 al Teatro alla Scala, evento che suscita grande attesa. Chiara e Rebecca Brugnoli si recano al Paradiso per trovare l’abito perfetto da indossare alla Prima, mentre Fulvio parla dell’opera con un velo di malinconia, come se quell’esperienza facesse riaffiorare ricordi lontani e sentimenti del passato.

La foto dei Marchesi e tensioni al Circolo

Silvana regala a Matteo una foto speciale: uno scatto dei fratelli Marchesi da bambini insieme ai loro genitori. Portelli mostra la foto a Odile, che la lascia sulla scrivania, dove poco dopo la nota Ettore.

Al Circolo, intanto, si svolge un evento letterario, e Adelaide affida a Rosa una busta indirizzata a Marcello. Nel frattempo, Barbieri e Camilli continuano a organizzare i preparativi per il matrimonio, mentre Marta e Odile vivono tensioni dopo aver scoperto che Adelaide ha escluso Marcello dal Circolo, creando malumori e sospetti tra i protagonisti.

Preparativi e nuove scoperte

Mimmo sta per lasciare il suo appartamento, e Johnny trova una soluzione che aiuta entrambi. Caterina e Fulvio partecipano alla Prima della Scala, mentre Delia assiste la collega nella scelta dell’abito perfetto. Ettore scopre sulla scrivania di Odile la foto che lo ritrae da piccolo con la sorella e allerta Greta, che teme che la figlia della contessa possa fare troppe domande.

Ma Ettore si accorge che Matteo possiede una seconda foto della sua famiglia, elemento chiave per i suoi piani di vendetta, aumentando la tensione.

Nel frattempo, Paradiso e Galleria Milano Moda si contendono l’opportunità di realizzare gli abiti per Chiara e Rebecca, mentre Fulvio cerca un biglietto per la Prima e riceve l’aiuto tempestivo di Delia.

Proposta a Irene e nuove tensioni familiari

Cesare sorprende Irene con una proposta speciale: andare insieme alla Prima, e la ragazza accetta con entusiasmo. Johnny aggiunge un tocco romantico regalando a Irene il libretto del Nabucco, un gesto che la commuove profondamente. Marta, venuta a sapere delle imminenti nozze di Rosa e Marcello, convoca Umberto e Odile per chiarire la situazione.

Odile decide di non tenere Adelaide all’oscuro e rivela tutto alla madre, scatenando tensioni e riorganizzando le dinamiche familiari tra i protagonisti.

Rosa mette in gioco il suo amore

Rosa si trova davanti a una scelta difficile: per non contrariare Adelaide, sta seriamente considerando di annullare le nozze con Marcello. Nel frattempo, Ettore e Greta sono disposti a rischiare tutto pur di recuperare la foto in mano a Matteo, mentre quest’ultimo si accorge che lo scatto è scomparso. Caterina sorprende il padre con un gesto commovente, e Adelaide compie un’azione decisa che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri tra i protagonisti. Le sorelle Brugnoli continuano a concentrarsi sui loro abiti, mentre il futuro di Rosa e Marcello resta in bilico, segnando uno dei momenti più delicati della settimana.

Il ritorno de Il Paradiso dopo lo stop del lunedì e l’andamento degli ascolti

La puntata de Il Paradiso delle Signore prevista per lunedì non è andata in onda, poiché Rai 1 ha scelto di modificare il palinsesto per lasciare spazio a una puntata speciale de La Volta Buona dedicata all’ultimo saluto a Ornella Vanoni. La soap è tornata regolarmente in onda martedì 25 novembre, registrando ottimi risultati dopo lo stop: la puntata ha infatti ottenuto 1.559.000 spettatori con uno share del 16.74%, in netto aumento rispetto ai dati di venerdì 21 novembre, quando la serie si era fermata a 1.255.000 spettatori e al 12.3% di share.

Mercoledì 26 novembre si è invece osservato un calo rispetto al giorno precedente, con 1.431.000 spettatori e il 15.9% di share, pur mantenendo risultati superiori a quelli di venerdì.