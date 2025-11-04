Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 novembre rivelano che Odile finirà per ingannare sua mamma Adelaide in merito al progetto che la donna ha in mente per cercare di mettere i bastoni tra le ruote a Rosa Camilli.

Agata, invece, rientrata a Milano annuncerà la notizia del suo fidanzamento ufficiale con Mimmo mentre Fulvio Rinaldi darà una mano a Gianlorenzo per la realizzazione della nuova collezione natalizia di abiti del negozio milanese.

Odile inganna sua madre: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 novembre

Odile si ritroverà al centro delle trame dei nuovi episodi della soap opera di Rai 1 dato che scoprirà le vere intenzioni di sua madre in merito alle sorti di Rosa.

La contessa deciderà di rivolgersi a una sua vecchia conoscenza per indagare sul passato della giornalista e cercare così di portare a galla eventuali segreti legati al suo passato.

Lo scopo di Adelaide sarà quello di renderle la vita impossibile dal punto di vista lavorativo: per tale ragione Odile, allarmata dal progetto della mamma, deciderà di intervenire in prima persona per mettere al corrente Rosa.

Odile, quindi, finirà per tradire e ingannare sua madre dato che passerà queste preziose informazioni alla giornalista, la quale prenderà in considerazione l'idea di rassegnare le sue dimissioni spontanee dal team del Paradiso Donna, così da non dover avere ulteriori problemi con la contessa.

Agata Puglisi si fidanza ufficialmente con Mimmo, Fulvio dà una mano a Gianlorenzo

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 novembre, inoltre, rivelano che Agata Puglisi tornerà a Milano dopo un breve periodo di assenza.

La figlia di Ciro e Concetta, dopo aver trascorso delle giornate a Firenze assieme a Mimmo per dare un aiuto concreto alle famiglie alluvionate, sarà pronta ad annunciare anche il suo fidanzamento ufficiale.

Mimmo e Agata usciranno allo scoperto, ammettendo di essere pronti a viversi e costruire un futuro d'amore assieme.

Gianlorenzo, invece, si ritroverà in difficoltà con la creazione natalizia del Paradiso: a dargli una mano ci penserà Fulvio Rinaldi che, grazie a una sua vecchia conoscenza, riuscirà a tirare fuori delle idee importanti per creare una collezione di successo.

La soap con Vanessa Gravina torna in onda nel suo orario storico

In attesa di queste puntate, l'appuntamento con la soap opera dal 4 novembre tornerà in onda nel suo orario standard, dalle 16 alle 16:50 circa.

Inizialmente i vertici della tv di Stato avevano scelto di posizionarla nello slot orario dalle 16:15 alle 17, così da evitare lo scontro diretto con La forza di una donna, ma alla fine si è optato per un ritorno alle origini.

Al momento, quindi, proseguirà al termine de La volta buona ma non sono esclusi nuove possibili variazioni di palinsesto nel corso delle prossime settimane di messa in onda.

I vertici della tv di Stato, infatti, starebbero studiando delle nuove strategie per cercare di preservare la serie italiana che rispetto alla passata stagione, ha perso qualche migliaio di spettatori in daytime, subendo negativamente la concorrenza della soap opera turca trasmessa su Canale 5, seguita da una media di oltre 2 milioni di spettatori al termine di Uomini e donne.