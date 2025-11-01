Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 novembre rivelano che Odile finirà per tradire la fiducia di sua mamma Adelaide nel momento in cui svelerà a Rosa che la contessa sta attuando una vendetta spietata alle sue spalle, con l'intento ben preciso di metterle i bastoni tra le ruote dal punto di vista professionale.

Marcello, intanto, si mostrerà spietato nei confronti della contessa: non ha intenzione di fare alcun passo indietro in merito alla sua storia d'amore con Rosa, al punto da decidere di affrontarla a viso aperto.

Adelaide prepara la sua vendetta spietata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 novembre

Adelaide, pur riprendendo in mano le redini della propria vita, non avrà alcuna intenzione di lasciare impuniti Rosa e Marcello per il grave danno di immagine che le hanno causato con la loro storia d'amore clandestina.

La contessa, quindi, si dirà pronta ad attuare la sua vendetta nei confronti della giornalista, al punto da chiedere aiuto a una sua vecchia conoscenza per cercare di indagare sul passato di Rosa e portare a galla degli episodi in grado di metterla alle strette.

Adelaide, quindi, dimostrerà di essere senza scrupoli nei confronti della ragazza e ben presto questo suo piano diabolico verrà intercettato dalla figlia Odile che, allarmata, finirà per tradire sua mamma.

Odile tradisce sua mamma, Marcello spietato, Mimmo e Agata innamorati

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 novembre rivelano che Odile correrà da Rosa per informarla di ciò che sta accadendo e metterla in guardia dalla contessa, al punto da convincerla a lasciare al più presto il suo lavoro nel team del Paradiso Donna.

Marcello, però, non avrà alcuna intenzione di darla vinta alla contessa: il suo obiettivo sarà quello di riuscire a vivere serenamente la sua relazione con la giornalista, motivo per il quale si recherà da Adelaide per un durissimo faccia a faccia.

Mimmo e Agata, di rientro da Firenze dopo sono stati per soccorrere le vittime dell'alluvione, decideranno di rendere ufficiale la notizia del loro fidanzamento: i coniugi Puglisi apprenderanno la notizia con grande gioia, felici che la loro figlia si sia innamorata di un ragazzo perbene.

La soap opera batte il daytime di Amici 25

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con la soap opera di Rai 1 dopo lo spostamento nella fascia oraria che va dalle 16:10 alle 17:00, ha registrato una media di oltre 1,5 milioni di spettatori arrivando a toccare il 18% pieno di share.

Numeri che hanno permesso alla serie con Vanessa Gravina di superare l'ascolto del daytime di Amici 25 su Canale 5, fermo a una media del 17% di share nello stesso slot orario.