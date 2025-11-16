Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore, in onda dal 17 al 21 novembre, rivelano che Rosa Camilli resterà sconvolta dalla proposta di nozze che le verrà fatta dal compagno Marcello Barbieri.

Messa da parte la relazione con Adelaide, Barbieri si dirà pronto a compiere il grande passo verso l'altare insieme alla sua nuova fidanzata, intenzionato ad averla al suo fianco per tutta la vita.

Intanto, Mimmo si dirà pronto a lasciare il commissariato di polizia per intraprendere un nuovo percorso professionale che possa renderlo felice.

Marcello e Rosa sempre più uniti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 novembre

Per Marcello e Rosa arriverà il momento di prendere in mano le redini del loro futuro di coppia. I due saranno pronti a vivere la loro relazione alla luce del sole e decideranno anche di andare a convivere.

Barbieri perdonerà la fidanzata per aver chiesto a Tancredi di dargli una mano con l'ottenimento di un prestito che gli garantirà di intraprendere il suo nuovo percorso professionale nel settore degli elettrodomestici industriali.

Il colpo di scena, però, avverrà nel momento in cui Marcello farà una proposta di matrimonio del tutto inaspettata alla sua fidanzata.

Marcello sconvolge Rosa con la proposta di matrimonio

Le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore rivelano che, in occasione di un evento che si terrà al Circolo, Marcello sorprenderà Rosa chiedendole di diventare sua moglie.

Rosa resterà sconvolta di fronte a questa proposta di matrimonio, ma si dirà pronta a intraprendere questo nuovo percorso di vita al fianco dell'uomo che ha stravolto la sua vita pur di stare con lei.

Intanto, Mimmo comincerà a mostrare dei chiari segnali di insofferenza verso il suo lavoro, per questo annuncerà di essere pronto a dimettersi dal mondo della polizia e lasciare il commissariato al più presto.

Una decisione che non piacerà a suo padre, ma questa volta Mimmo potrà contare sul pieno supporto di Ciro Puglisi.

Ciro aveva accolto Mimmo nella sua casa negli episodi precedenti della soap

Negli episodi precedenti della soap, Ciro ha accolto con grande gioia Mimmo a Milano, dopo che lui ha vinto il concorso nella polizia.

Fin dal primo momento, Ciro si è mostrato molto propositivo nei confronti del ragazzo, al punto da volerlo come fidanzato di sua figlia Agata, convinto che non l’avrebbe fatta soffrire e, soprattutto, che l’avrebbe rispettata come solo un uomo del Sud Italia avrebbe saputo fare.