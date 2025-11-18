Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, in onda dal 24 al 28 novembre, rivelano che ci sarà spazio per un tenero ricordo di Armando Ferraris, lo storico capo-magazziniere interpretato per diverse stagioni dall'attore Pietro Genuardi, scomparso nel 2024.

Per Marcello Barbieri, invece, arriverà il momento di coronare il suo sogno d'amore con Rosa Camilli: i due saranno pronti a pronunciare il fatidico sì sull'altare.

Intanto, Johnny riceverà una proposta di lavoro inaspettata da Roberto Landi mentre Mario dovrà rimandare il suo ritorno a Milano.

Il ricordo di Armando Ferraris: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 novembre

Nei nuovi episodi della soap opera, Fulvio e Johnny decideranno di riscoprire la ciclofficina, messa su da Armando Ferraris e poi rimasta inutilizzata nel momento in cui Alfredo ha scelto di andare via da Milano.

Un modo per ricordare e tener vivo il ricordo di Armando Ferraris, uno dei volti più amati dal pubblico della soap opera.

Nel frattempo, Johnny, dopo essersi ritrovato in serie difficoltà dal punto di vista economico, potrà contare sul pieno sostegno da parte di Roberto Landi, il quale gli offrirà la possibilità di mettersi in gioco come nuovo magazziniere all'interno del Paradiso delle signore, così da avere un'ulteriore entrata economica.

Marcello Barbieri si sposa con Rosa Camilli

Le trame dei prossimi episodi dal 24 al 28 novembre, inoltre, rivelano che Marcello Barbieri si dirà pronto a pronunciare il fatidico sì all'altare con la sua nuova compagna Rosa Camilli.

Il ragazzo dimostrerà così di essersi lasciato alle spalle la fine della sua relazione con Adelaide e di essere pronto a voltare pagina.

Una proposta di nozze che spiazzerà la giornalista, intenzionata comunque a viversi questa nuova favola d'amore assieme a Barbieri.

I due, quindi, ufficializzeranno la notizia del matrimonio ad amici e familiari, pronti a scegliere i testimoni che saranno al loro fianco in questo giorno speciale.

Mario, invece, dopo aver annunciato il suo ritorno a Milano si ritroverà costretto a disdire la partenza per questioni lavorative.

Il bilancio Auditel de Il Paradiso delle signore 10

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con la soap opera continua a registrare una media di circa 1,4 milioni di spettatori al giorno.

Lo share si aggira sulla soglia del 16% con punte che hanno raggiunto anche il 18% in diversi episodi.

Numeri positivi seppur in calo rispetto a quelli di un anno fa: a rendere tutto più complicato la temutissima concorrenza de La forza di una donna, la serie turca di Canale 5 che tutti i giorni appassiona una media di oltre due milioni di spettatori fissi.