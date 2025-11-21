Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre rivelano che Marcello Barbieri si ritroverà sconvolto da una richiesta inaspettata (e ancora ignota) da parte della sua ex Adelaide, che lo lascerà senza parole.
Irene, invece, riceverà un invito inaspettato da parte di Cesare per la Prima alla Scala di Milano mentre Ettore andrà su tutte le furie nel momento in cui Matteo gli farà recapitare una vecchia foto che li ritrae assieme da bambini.
Marcello sconvolto dalla richiesta dell'ex: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 dicembre
La relazione tra Marcello e Rosa proseguirà a passi spediti nel corso dei prossimi episodi della soap opera in programma i primi di dicembre su Rai 1.
I due si dedicheranno all'organizzazione dell'imminente matrimonio e, intanto, la notizia delle nozze verrà appresa anche da Marta Guarnieri, che metterà subito al corrente suo padre Umberto e Odile.
Odile deciderà di confessare la verità a sua mamma, mettendola al corrente delle nozze del suo ex con la giornalista: una doccia fredda per la contessa che inizierà subito a escogitare un piano per intervenire.
Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: le anticipazioni dea soap rivelano che Adelaide si presenterà da Marcello con una richiesta del tutto inaspettata che finirà per sconvolgerlo, che avrà il sapore di un vero e proprio ordine.
Ettore su tutte le furie per colpa di Matteo, Irene emozionata
Di cosa si tratta? Al momento non si hanno ulteriori dettagli in merito a tale richiesta che lascerà Barbieri senza parole e subito dopo porterà la contessa Adelaide a compiere un gesto che si preannuncia estremo.
Intanto Irene riceverà un invito inaspettato da parte di Cesare per partecipare alla Prima alla Scala di Milano e sarà alla ricerca dell'abito giusto per non sfigurare.
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre, inoltre, rivelano che Matteo riceverà una sua mamma una vecchia foto che lo ritrae da bambino, dove compariranno anche i fratelli Marchesi.
Tale scatto portato sulla scrivania di Ettore che, tuttavia, non la prenderà benissimo e si mostrerà furioso.
La soap Il Paradiso delle signore 10 confermata a dicembre su Rai 1
Intanto, per il mese di dicembre, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore si fermerà soltanto durante i giorni delle feste natalizie.
La soap opera andrà poi avanti regolarmente nel consueto slot orario che va dalle 16 alle 16.50 circa, dove sta ottenendo una media di oltre 1,5 milioni di spettatori al giorno, arrivando a uno share che oscilla tra il 17 e il 19%, con punte superiori al 20% durante la messa in onda su Rai 1.