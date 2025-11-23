Le anticipazioni delle future puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma prossimamente su Rai 1 rivelano che Adelaide uscirà di scena per un po' di tempo dalle trame della soap opera pomeridiana.
Per Ciro e Mimmo, intanto, arriveranno delle nuove opportunità da cogliere al volo: i due cominceranno a lavorare insieme.
Adelaide assente: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 nuove puntate
Il colpo di scena delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 avrà come protagonista la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.
Dopo aver appreso la notizia delle imminenti nozze tra Marcello e la sua nuova compagna Rosa Camilli, la contesa arriverà a compiere un gesto estremo nel corso dei primi episodi di dicembre, di cui però non si hanno ulteriori dettagli in merito.
Successivamente, però, la contessa uscirà di scena per un po' di tempo dalle trame della soap opera: la sua assenza non passerà inosservata anche se, al momento, non si hanno ulteriori notizie in merito al perché di questa prolungata assenza.
La contessa, però, tornerà in azione in vista del gran finale della decima stagione previsto entro maggio 2026 su Rai 1.
Ciro e Mimmo lavorano insieme nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10
Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, inoltre, vedranno come protagonisti anche Ciro Puglisi e il giovane Mimmo che, dopo aver lasciato il suo incarico nel mondo della Polizia, sarà pronto a dare una svolta significativa alla sua vita professionale.
Mimmo e Ciro, infatti, cominceranno a lavorare e collaborare insieme per una nuova attività che vedrà presto la luce a Milano.
Si tratta di un ristorante che permetterà ai due di poter stare a stretto contatto e iniziare così un nuovo progetto imprenditoriale.
Il buon successo Auditel della soap opera in prima visione e in replica
In attesa di questi nuovi episodi della soap opera, l'appuntamento pomeridiano su Rai 1 continua a rivelarsi soddisfacente dal punto di vista degli ascolti.
Seppur in leggero calo rispetto ai dati Auditel della scorsa stagione, Il Paradiso delle signore riesce comunque a portarsi a casa ogni giorno una media di oltre 1,5 milioni di spettatori nella fascia pomeridiana, arrivando a toccare anche il 19% di share.
La soap riesce a ottenere ottimi ascolti anche con le repliche che vanno in onda al sabato pomeriggio sul canale free Rai Premium, in grado di totalizzare una media di circa 400 mila spettatori fissi a settimana, con punte del 3,50% di share in daytime.