Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma su Rai 1 rivelano che la contessa Adelaide uscirà di scena per un po' di tempo dal cast della soap opera.
Gli spettatori, anche quest'anno, dovranno fare a meno per un po' di settimane della presenza della temutissima contessa interpretata da Vanessa Gravina, che sarà impegnata in teatro con un nuovo spettacolo.
Intanto Marcello Barbieri, in vista delle sue nozze, dovrà rinunciare alla presenza dell'amico del cuore Salvo Amato.
Adelaide se ne va: anticipazioni Il Paradiso delle signore nuove puntate
Nei prossimi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1 si assisterà all'uscita di scena momentanea della contessa Adelaide.
Dopo aver dovuto affrontare la clamorosa batosta sentimentale che le è stata servita da Marcello Barbieri, Adelaide sentirà il bisogno di staccare la spina per un po' di tempo e così annuncerà la sua intenzione di lasciare Milano per diverso tempo.
Una scelta che costringerà i fan della soap opera a dover fare a meno per un po' di tempo della presenza in scena dell'attrice Vanessa Gravina che, nel frattempo, potrà dedicarsi ai suoi impegni teatrali, lontana dal set della fortunata soap opera.
Un'assenza che sicuramente non passerà inosservata anche se, per il finale della decima stagione, Adelaide rimetterà piede a Milano e non si esclude che possa finalmente affrontare la verità sul padre biologico di sua figlia Odile.
Salvo non ritorna per le nozze di Marcello ne Il Paradiso 10
Per le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma prossimamente su Rai 1, inoltre, c'è grande attesa anche per le imminenti nozze di Marcello e Rosa.
I due, infatti, hanno scelto di unirsi ufficialmente in matrimonio dopo aver compreso di provare dei sentimenti forti e autentici l'uno nei confronti dell'altro.
A tali nozze, però, non prenderà parte Salvo Amato assieme alla sua compagna Elvira: un ritorno in scena dell'attore Emanuel Caserio non è previsto in questa decima stagione della soap, dopo che ha scelto di sua spontanea volontà di lasciare il cast.
L'addio di Salvo ed Elvira nelle puntate precedenti de Il Paradiso 10
Negli episodi precedenti, Salvo ed Elvira avevano lasciato Milano per trasferirsi a Sanremo e permettere al loro piccolo bambino di respirare aria pulita a contatto col mare, così da risolvere i suoi problemi di salute.
Una scelta che aveva causato tanta sofferenza nel cuore dei due giovani, tanto che Salvo decise di vendere le quote della Caffetteria Amato a Ciro Puglisi per chiudere quel capitolo della sua vita e intraprendere un nuovo percorso professionale a Sanremo.