La decima stagione de Il Paradiso delle Signore prosegue su Rai 1. Il fulcro narrativo degli episodi in onda dal 9 al 12 dicembre riguarda le conseguenze del gesto estremo compiuto da Adelaide, evento che scuote profondamente chi le è vicino. La figlia Odile appare sopraffatta dal senso di colpa e condivide con Marta la propria preoccupazione per le condizioni della Contessa. Marcello, messo al corrente dell’accaduto, teme un nuovo cedimento e chiede un parere medico a Enrico per comprendere come muoversi.

Intanto Rosa e Marcello decidono di rinviare le nozze, decisione che Adelaide finge di accogliere con cordialità, salvo poi rivelare un inganno per manipolare la giovane Camilli.

Caterina, Mario e Roberto: il triangolo che accende la trama

Roberto scopre la presenza del suo ex Mario al Circolo e tenta immediatamente un confronto con lui, temendo per gli equilibri già fragili con Caterina.

Mario, dal canto suo, compie un gesto clamoroso nei confronti della ragazza, attirando l'attenzione dell’intero ambiente e lasciando Roberto senza parole. Successivamente chiede scusa a Fulvio per il bacio pubblico dato a Caterina e sorprende tutti con una proposta inattesa che destabilizza ulteriormente Rinaldi.

Manovre sotterranee e nuovi rapporti: Matteo, Ettore, Greta e Botteri

Intanto Ettore riesce a impedire che Matteo scopra la verità sulla fotografia scomparsa tramite uno stratagemma mirato, mentre Matteo trova una pochette misteriosa nel suo ufficio e teme un tentativo di furto.

Greta prova nuovamente ad avvicinarsi a Umberto, che questa volta sembra mostrare un atteggiamento più aperto. Sul fronte professionale, Botteri cerca la rivincita contro i Marchesi dopo la sconfitta legata all’abito della Scala indossato da una delle sorelle Brugnoli.

Nel frattempo Johnny invita Mimmo e le Veneri a un concerto rock.

Il Paradiso, recap delle puntate precedenti: il ritorno di Adelaide a Milano ed il triangolo con Marcello e Rosa

Nelle puntate andate in onda a fine novembre, intanto, il ritorno a Milano di Adelaide, inizialmente inatteso e segnato da un’apparente serenità, ha però riportato in superficie ferite ancora aperte e rapporti mai del tutto risolti. Il triangolo con Marcello e Rosa ha preso forma proprio mentre Barbieri tentava di guardare avanti, convinto di aver definitivamente chiuso con il passato.

Intanto, la misteriosa fotografia legata ai Marchesi è diventata un elemento centrale della trama: Matteo ne è entrato in possesso senza conoscere le conseguenze, mentre Ettore e Greta hanno agito nell’ombra per farla sparire, dando avvio a un gioco di manipolazioni sempre più rischioso. Sul fronte sentimentale, le vicende di Caterina si sono complicate con il ritorno improvviso di Mario, scatenando in Roberto gelosia e timori difficili da controllare.

Infine la rivalità aziendale tra la GMM e il Paradiso è stata alimentata dalla competizione sugli abiti in vista della Prima della Scala.