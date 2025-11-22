Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel palinsesto di lunedì 24 novembre 2025. L'appuntamento con la soap opera pomeridiana subirà delle modifiche legate all'orario di messa in onda dovute alla scelta della tv di Stato di trasmettere un lungo speciale del Tg1 nel daytime pomeridiano per aggiornare gli spettatori sui risultati delle elezioni regionali.

La soap con Vanessa Gravina, quindi, come è già accaduto lo scorso venerdì pomeriggio andrà in onda in anticipo di circa un'ora rispetto al solito.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore del 24 novembre: la soap inizia prima

La soap opera di Rai 1 sta subendo dei continui cambi di programmazione nel corso di questa decima stagione. Anche il prossimo lunedì pomeriggio, gli spettatori dovranno ricordarsi di collegarsi in anticipo su Rai 1 per poter seguire le vicende dei vari protagonisti della soap opera.

La messa in onda, infatti, non è prevista alle 16:00 bensì dalle 15:00 in poi, al termine di una puntata breve del talk show La volta buona, previsto dalle 14:05 alle 15:00 circa.

Il Paradiso delle signore andrà avanti fino alle 15:50 circa, dopodiché lascerà spazio allo speciale del Tg1 dedicato ai risultati delle elezioni regionali in programma durante questo fine settimana.

I continui cambi di programmazione de Il Paradiso delle signore 10

Una scelta, questa di lunedì prossimo, che si aggiunge a quella effettuata venerdì scorso, quando la soap opera è stata anticipata all'ultimo momento alle 15:10 per lasciare spazio alla diretta della semifinale di Coppa Davis trasmessa in esclusiva su Rai 1.

Un cambio programmazione che sicuramente non farà bene agli ascolti della soap opera, dato che gli spettatori di questo genere televisivo sono particolarmente abitudinari e tali variazioni finiscono per creare disaffezione.

La Rai avrebbe potuto tranquillamente far saltare queste due puntate de Il Paradiso delle signore alle 15:00 per poi trasmetterle nei giorni a seguire, nella fascia oraria delle 16:00, così da prolungare di qualche giorno la durata complessiva della decima stagione, prevista solo fino ai primi di maggio in daytime.

Ascolti in calo per la decima stagione della soap opera di Rai 1

E proprio questa decima stagione della soap sta facendo fatica ad imporsi nella gara degli ascolti del primo pomeriggio nella sfida a La forza di una donna, trasmessa su Canale 5.

La media delle puntate trasmesse fino a questo momento si aggira sul milione e mezzo di spettatori al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 16 e il 18%, contro i 2 milioni di telespettatori fissi registrati dalla soap turca di Canale 5, che arriva a toccare anche il 26% di share.