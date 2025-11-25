Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel daytime di venerdì 28 novembre 2025. L'appuntamento con la soap opera è confermato nella fascia del primo pomeriggio ma, a differenza di quanto accade tradizionalmente, andrà in onda in anticipo e con un doppio episodio.

Venerdì pomeriggio, infatti, verrà recuperata la puntata che non è stata trasmessa lunedì 24 novembre per lasciare spazio alla diretta de La volta buona per seguire i funerali in diretta da Milano della cantante Ornella Vanoni.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore del 28 novembre

Modifiche in arrivo alla programmazione della soap opera pomeridiana con Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Pietro Masotti che tutti i giorni appassiona una media di oltre un milione e mezzo di telespettatori.

Il prossimo venerdì pomeriggio, infatti, la soap opera non andrà in onda come di consueto alle ore 16.00, al termine de La volta buona, bensì prenderà la linea circa 40 minuti prima rispetto al solito.

L'orario di partenza della nuova puntata è fissato per le 15:20 su Rai 1 ed eccezionalmente per questa volta, andranno in onda due episodi in prima visione assoluta su Rai 1.

La soap Il Paradiso delle signore andrà in onda in anticipo e con doppio episodio

In questo modo si recupererà la puntata che non è stata trasmessa lunedì 24 novembre, quando la soap è stata soppressa dal palinsesto pomeridiano per lasciare spazio alla puntata extra-large de La volta buona e, subito dopo, allo speciale del Tg1 dedicato alle elezioni regionali che si sono svolte in Italia.

In questo modo verrà portata a termine la settimana di programmazione de Il Paradiso delle signore, con messa in onda confermata fino alle 17:00, quando poi la linea passerà alla prima puntata de Lo Zecchino d'oro 2025, che prenderà il posto di Vita in diretta per questo venerdì 28 novembre.

Adelaide scopre che Marcello sposerà Rosa nei prossimi episodi della soap

Intanto, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che le nozze di Marcello e Rosa diventeranno realtà, dato che i due si metteranno all'opera per organizzare tutto nei minimi dettagli, compresa la scelta dei testimoni che saranno al loro fianco in questo giorno speciale di festa.

Negli episodi successivi, previsti entro i primi di dicembre su Rai 1, anche la contessa Adelaide verrà messa al corrente del matrimonio.

La sua reazione non sarà proprio delle migliori, dato che chiederà subito al suo ex Marcello di potersi vedere perché ha una richiesta ben precisa da fargli. Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli in merito a ciò che succederà tra i due ex innamorati.