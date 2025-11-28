Le anticipazioni su cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 9 al 12 dicembre in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Odile si mostrerà disperata per sua mamma, dopo che la contessa finirà in ospedale per aver tentato di togliersi la vita.

Marcello apparirà provato da tale situazione, al punto da decidere di andare a parlare con la contessa e poi in accordo con Rosa Camilli, decideranno di rinviare le loro nozze, ignari del fatto di essere vittime di un raggiro da parte della donna.

Odile disperata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-12 dicembre

Dopo aver tentato di togliersi la vita, la contessa Adelaide verrà ricoverata d'urgenza in ospedale e tenuta sotto controllo.

Un momento di grande sofferenza per Odile, la quale si mostrerà disperata all'idea di aver potuto perdere per sempre la sua amata mamma e si mostrerà preoccupatissima per quello che potrebbe succedere in futuro.

Anche Marta Guarnieri, da sempre affezionatissima alla contessa, non riuscirà a stare tranquilla e si mostrerà particolarmente provata da tale situazione.

La notizia del ricovero di Adelaide arriverà alle orecchie di Marcello che si mostrerà dispiaciutissimo per tale situazione al punto da decidere di andare a parlare direttamente con la sua ex compagna.

Rosa Camilli ingannata dalla contessa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 9 al 12 dicembre rivelano che Adelaide accetterà la visita di Marcello in ospedale: il ragazzo ammetterà tutto il suo dispiacere per ciò che aveva fatto, chiedendole di non compiere più gesti estremi e folli come questo.

Subito dopo tale confronto, Marcello parlerà dell'accaduto anche con la sua fidanzata e promessa sposa Rosa Camilli: i due, di comune accordo, decideranno di rinviare le nozze.

Dopo essere stata messa al corrente di questa notizia, Adelaide chiederà a Rosa di raggiungerla per un confronto, durante il quale ammetterà di essere grata per la decisione che hanno preso.

In realtà, però, Adelaide starà solo ingannando alle spalle Rosa Camilli, dato che il suo scopo sarà quello di portare avanti l'ennesimo piano diabolico ai danni della nuova coppia di innamorati.

Adelaide aveva giurato vendetta all'ex

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore, Adelaide aveva giurato vendetta contro il suo ex Marcello e la sua nuova fiamma.

La contessa, per prima cosa, si era recata da Roberto Landi e gli aveva chiesto di licenziarli in tronco dal grande magazzino milanese.

Una richiesta che mise in gran difficoltà Landi tanto che, successivamente, fu lo stesso Marcello a decidere di fare un passo indietro rassegnando le sue dimissioni spontanee dal grande magazzino per voltare pagina.