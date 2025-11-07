Le trame delle puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda dal 17 al 21 novembre 2025, rivelano che Rosa ingannerà il suo fidanzato, Marcello, nascondendogli la verità in merito alla richiesta di prestito che farà a Tancredi per permettergli di seguire i suoi sogni dal punto di vista professionale.
Intanto, Enrico deciderà di dimettersi dalla clinica del prof. Di Meo, mentre Mimmo prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciare il corpo di polizia per iniziare un nuovo percorso professionale.
Rosa inganna il fidanzato Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 novembre
Dopo la fine della storia d'amore con Adelaide e le gravi perdite subite dal punto di vista economico, Marcello si dovrà riprendere in mano le redini della sua vita, al punto da decidere di specializzarsi nel mondo degli elettrodomestici industriali.
Per far andare in porto il suo piano avrà bisogno di un'ingente somma di denaro e per tale ragione deciderà di chiedere un prestito, che gli verrà negato.
Appresa la notizia, Rosa deciderà di agire all'insaputa del fidanzato e finirà per ingannarlo: si rivolgerà a Tancredi per chiedergli di fare in modo che Marcello possa ottenere la somma di denaro che gli serve per portare avanti il suo progetto.
Enrico si dimette, Mimmo pronto a voltare pagina
Le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Enrico si dimetterà dalla clinica di Di Meo e sarà pronto a raccontare a sua figlia Anita la verità suoi problemi di salute.
Roberto scoprirà che Mario ha scritto una lettera a Caterina e prenderà una decisione inaspettata.
Mimmo, invece, sarà in crisi per il suo futuro professionale: sembrerà voler lasciare il corpo di polizia. Tale decisione, però, lo porterà a discutere con suo padre, del tutto contrario a tale scelta. Nel frattempo, Mimmo sarà alla ricerca di un nuovo incarico professionale.
Enrico aveva nascosto i suoi problemi di salute alla compagna Marta Guarnieri
Negli episodi precedenti della soap, Enrico si è ritrovato in grande difficoltà a causa dei suoi problemi alla mano, che non gli hanno consentito di svolgere nel migliore dei modi le varie operazioni chirurgiche.
Il medico, in un primo momento, ha scelto di nascondere la verità alla compagna Marta Guarnieri, affidandosi alle cure sperimentali che gli sono state proposte dal professor Di Meo, nella speranza di poter risolvere in poco tempo i suoi seri problemi di salute.