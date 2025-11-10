Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre rivelano che Marcello si mostrerà furioso nei confronti di Rosa Camilli, dopo aver scoperto che la ragazza ha chiesto aiuto a Tancredi per fare in modo che possa ottenere l'ambito prestito per iniziare un nuovo percorso professionale.

Anche per Odile arriverà una somma inaspettata di soldi da ricevere: la ragazza, assieme a Matteo, otterrà il denaro dalla SIAE per la creazione dei brani musicali che hanno composto recentemente.

Marcello Barbieri furioso: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 novembre

Tra Marcello e Rosa ci sarà il primo momento di tensione nel momento in cui il ragazzo si dirà pronto a chiedere un importante prestito economico in banca per intraprendere la sua nuova strada professionale nel mondo degli elettrodomestici.

Barbieri, però, riceverà un secco no da parte della banca che finirà per farlo precipitare nel vortice della disperazione.

Rosa, quindi, per non veder depresso il suo compagno deciderà di intervenire in prima persona e si rivolgerà a Tancredi, consapevole del fatto che con i suoi mezzi, possa fare in modo che il fidanzato ottenga quella somma di denaro richiesta.

Eppure, tale gesto da parte di Rosa finirà per scatenare la reazione contrariata di Marcello che si mostrerà furioso nei confronti della sua fidanzata e non riuscirà ad accettare le bugie che gli ha raccontato.

Odile riceve dei soldi inaspettati

Inoltre Odile riceverà una somma di denaro inaspettata. La figlia di Adelaide, assieme a Matteo Portelli, riceverà una comunicazione da parte della SIAE, la quale farà sapere loro che gli sono stati conferiti dei soldi per la stesura dei recenti brani che hanno composto.

Mimmo, invece, si mostrerà sempre più convinto nel voler cambiare vita e lasciare il suo incarico nel mondo della Polizia. Forte del sostegno da parte di Agata Puglisi, Mimmo si dirà pronto a compiere questo passo importante nonostante gli scontri che ci saranno con i suoi familiari, del tutto contrari a questa scelta.

Mimmo si era trasferito a Milano per lavoro

Negli episodi precedenti della soap opera, Mimmo aveva cercato di farsi strada a Milano dopo il trasferimento dalla Sicilia.

In un primo momento, così come era successo con i Puglisi, non era stato facile per il ragazzo abituarsi alla sua nuova vita, salvo poi cambiare quando si rese conto di provare dei sentimenti nei confronti di Agata.

A quel punto aveva cercato di conquistarla, ma in un primo momento non era stato affatto semplice far breccia nel cuore della giovane Puglisi.