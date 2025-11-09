Le anticipazioni su cosa succederà negli episodi de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre rivelano che Rosa Camilli finirà per ingannare il suo fidanzato Marcello dopo che lo terrà all'oscuro della richiesta d'aiuto che ha fatto a Tancredi Di Sant'Erasmo per fare in modo che il ragazzo possa ottenere il prestito dalla banca.
Intanto Enrico deciderà di licenziarsi dalla clinica del professore Di Meo mentre Odile e Matteo riceveranno dei compensi inaspettati per la creazione dei loro brani musicali.
Rosa inganna il suo fidanzato: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 17 al 21/11
Nelle prossime puntate della soap opera, Marcello deciderà di inseguire un nuovo business economico legato alla vendita di elettrodomestici industriali ma, per farlo, avrà bisogno di una sostanziosa quantità di soldi che al momento non dispone.
La fine della relazione con Adelaide, infatti, gli causerà anche una grossa perdita dal punto di vista economico e per far fronte a tali esigenze, Marcello deciderà di chiedere aiuto alla banca, nella speranza di poter ottenere un prestito.
Tale concessione, però, gli verrà negata e Marcello si confiderà con Rosa Camilli, ammettendo tutte le sue preoccupazioni per il futuro che lo attende.
Rosa allora prenderà in mano le redini della situazione e, ingannando il fidanzato stesso, si recherà da Tancredi per chiedergli di darle una mano e aiutarla così a ottenere il prestito richiesto.
Enrico si licenzia e volta pagina
Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre, inoltre, rivelano che Enrico deciderà di dimettersi dalla clinica del prof Di Meo.
Il compagno di Marta Guarnieri deciderà di licenziarsi e voltare pagina, raccontando tutta la verità sui suoi seri problemi alla mano anche a sua figlia Anita.
Intanto Mimmo annuncerà di voler rinunciare alla carriera nelle forze di Polizia, scatenando un clima estremamente teso tra i suoi familiari.
Matteo e Odile, invece, riceveranno una graditissima sorpresa: i due riceveranno i compensi per la creazione dei loro brani inediti, tra cui quello cantato dal piccolo Michelino all'ultimo Zecchino d'Oro.
Il feeling speciale tra Matteo e Odile nella soap di Rai 1
Negli episodi precedenti della soap, Matteo e Odile avevano scoperto di essere entrambi appassionati di musica, al punto da iniziare a comporre insieme dei brani.
Fu proprio questa passione che spinse i due giovani a passare sempre più tempo assieme, al punto che Matteo si rese conto di provare dei sentimenti intensi nei confronti della figlia di Adelaide, la quale era stata in grado di farle dimenticare la deludente relazione finita male con Maria Puglisi.