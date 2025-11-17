Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, in onda dal 24 al 28 novembre, rivelano che Adelaide si sentirà umiliata ulteriormente dal suo ex Marcello Barbieri, dopo aver scoperto che intende sposare al più presto la sua nuova compagna Rosa Camilli.

Intanto, proprio la giornalista si dirà pronta a intraprendere questo nuovo percorso di vita con Marcello e accetterà di trasferirsi nella sua casa.

Johnny, invece, dopo essersi ritrovato a dover fronteggiare dei problemi di natura economica riceverà una chance inaspettata da parte di Roberto Landi.

Adelaide si sente umiliata: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 novembre

La contessa Adelaide dovrà fare i conti con l'ennesima scoperta del tutto inaspettata legata al suo ex Marcello: la contessa scoprirà che il giovane Barbieri ha scelto di convolare a nozze con la sua fidanzata Rosa Camilli, rendendo ufficiale la notizia.

Un colpo spiazzante per la contessa che, ancora una volta, si sentirà umiliata dal suo ormai ex fidanzato con il quale aveva sperato di poter costruire un futuro solido e radioso assieme.

Intanto, Odile sarà alle prese con il lancio della nuova collezione della Galleria Milano Moda e finirà per avere degli accesi scontri con Ettore.

Rosa accetta la convivenza con Marcello prima delle nozze ufficiali

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 novembre, inoltre, rivelano che Rosa Camilli, dopo aver accettato la proposta di matrimonio da parte di Marcello, si dirà anche pronta a trasferirsi presso l'abitazione del ragazzo, così da iniziare una convivenza a tutti gli effetti.

Johnny, invece, vivrà un momento particolarmente delicato dal punto di vista economico: dopo essersi ritrovato in grandi ristrettezze, potrà contare sul pieno sostegno da parte di Roberto Landi, il quale gli offrirà la possibilità di cimentarsi come nuovo magazziniere del Paradiso.

Marcello aveva vissuto un momento di profonda crisi personale negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti della soap opera, Marcello Barbieri aveva vissuto un momento di profonda crisi personale dopo l'avvicinamento che c'era stato con Rosa Camilli.

Da qui la sua decisione di mettere in discussione i sentimenti provati nei confronti della contessa Adelaide, al punto da mandare all'aria il matrimonio che avevano organizzato assieme.

In un primo momento, però, Marcello fu molto bravo a tener nascosta la situazione per non far allarmare la contessa, salvo poi spiazzarla all'ultimo momento, confessandole di non voler più compiere questo passo così importante che li avrebbe resi marito e moglie a tutti gli effetti.