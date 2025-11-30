Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, previsti dal 9 al 12 dicembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Marcello Barbieri si mostrerà distrutto dopo aver appreso la notizia del tentato suicidio da parte della contessa Adelaide.

Alla luce di questo folle gesto, Marcello deciderà di rimandare le imminenti nozze con la sua fidanzata Rosa, la quale accetterà la proposta senza esitazioni.

Rosa verrà, poi, convocata dalla contessa Adelaide a villa Guarnieri, ignara del fatto di essere ingannata dalla donna.

Adelaide ricoverata dopo il suo gesto estremo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-12 dicembre

Il gesto estremo della contessa, dopo aver appreso la notizia delle nozze tra Marcello e Rosa, lascerà tutti senza parole e profondamente scossi.

Adelaide tenterà di togliersi la vita e, per lei, sarà necessaria la corsa in ospedale, dove i medici saranno impegnati ad evitare il peggio.

I familiari della contessa vivranno dei momenti di grande apprensione e paura: Odile, in particolar modo, si mostrerà scossa al punto da temere che sua mamma possa compiere un ulteriore gesto estremo anche dopo la fine del ricovero in ospedale.

Marcello distrutto per la contessa Adelaide, Rosa ingannata

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti fino al 12 dicembre in prima visione assoluta, inoltre, rivelano che Marcello deciderà di andare in ospedale dalla sua ex per accertarsi delle sue condizioni di salute e chiederle scusa per il male che le ha causato dopo la fine della loro relazione.

Marcello deciderà poi di annullare le sue nozze con Rosa, ritenendo che non sia il momento opportuno per festeggiare.

Adelaide, appresa la notizia dai suoi familiari, deciderà di convocare Rosa a villa Guarnieri e la ringrazierà per aver accettato di spostare la data delle nozze.

Rosa, però, non saprà di essere ingannata dal finto sorriso della contessa che in realtà sta escogitando l'ennesimo piano diabolico ai danni della giovane coppia di innamorati.

Ascolti in calo per Il Paradiso delle signore 10 nel daytime di Rai 1

In attesa di questi nuovi attesissimi episodi che potrebbero finalmente dare una scossa alle trame di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore, prosegue il periodo difficile dal punto di vista Auditel.

La soap si è assestata sulla soglia di circa 1,5 milioni di spettatori al giorno nel daytime pomeridiano di Rai 1, pari a uno share che si ferma sul 17%.

Numeri distanti da quelli registrati da Canale 5 che, nello stesso slot orario, arriva a toccare anche la soglia del 25% di share con la soap opera La forza di una donna in prima visione assoluta.