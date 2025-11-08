Le trame de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre rivelano che ci sarà spazio per la guerra della contessa Adelaide nei confronti di Marcello e Rosa, contro i quali non avrà alcun tipo di scrupolo.

Lo scopo della contessa sarà quello di portare avanti la sua battaglia nei confronti della coppia, intenzionata a metterli alle strette.

Intanto, Barbieri proverà in tutti i modi a dare una svolta importante alla sua vita professionale, ma si mostrerà distrutto nel momento in cui scoprirà che la banca non può venirgli incontro con la concessione di un prestito.

Adelaide non si arrende: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 novembre

La contessa Adelaide non avrà intenzione di mollare la presa nei confronti di Marcello e Rosa. Il suo obiettivo continuerà a essere quello di portare avanti la sua battaglia nei confronti della coppia di giovani amanti.

Così continuerà a far indagare sul passato della giornalista, nella speranza che possano venire a galla delle verità scomode in grado di metterla seriamente nei guai.

Nel frattempo, Odile riceverà una bella notizia: la Siae si metterà in contatto con la ragazza e Matteo Portelli per elargire loro una somma di denaro dovuta ai diritti d'autore per i vari brani che hanno composto nel corso dell'ultimo periodo.

Marcello Barbieri distrutto nei prossimi episodi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino, inoltre, rivelano che Marcello sarà pronto a prendere in mano le redini della sua vita e a darle una svolta importante, dopo che la contessa gli ha causato un grave danno anche dal punto di vista economico.

Marcello proverà a seguire la strada di un nuovo business che, secondo lui, potrebbe dargli delle enormi soddisfazioni dal punto di vista professionale: quello degli elettrodomestici industriali.

Peccato che, per far partire la sua nuova attività, abbia bisogno di un'ingente somma di denaro che non possiede e quando si recherà in banca per ottenere un prestito, la sua richiesta non verrà presa in considerazione.

Marcello si mostrerà distrutto: non sa come fare e, soprattutto, deve trovare un modo per ritornare alla ribalta dal punto di vista professionale.

Adelaide aveva giurato vendetta all'ex Marcello Barbieri

Negli episodi precedenti della soap, Marcello ha scelto di dimettersi dal suo incarico professionale all'interno del Paradiso delle Signore e anche come amministratore del patrimonio della contessa Adelaide.

Barbieri ha ammesso di essere consapevole del fatto che la sua strada non sarebbe stata affatto semplice, dato che la contessa avrebbe fatto di tutto per rendergli la vita impossibile.

È stata proprio Adelaide che, dopo aver scoperto la notizia del tradimento, ha giurato vendetta nei confronti del suo ex promesso sposo.