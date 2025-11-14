Marcello pronto per convolare a nozze nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 24 al 28 novembre su Rai 1.

Dopo aver archiviato la relazione con la contessa Adelaide, il giovane Barbieri si dirà pronto a dare una svolta importante alla sua vita sentimentale assieme alla giovane Rosa Camilli.

Intanto Matteo accoglierà nuovamente a Milano la sua amata mamma Silvana mentre Johnny verrà assunto in prova come magazziniere del negozio milanese.

Marcello Barbieri convola a nozze: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 novembre

Per Marcello arriverà il momento di voltare definitivamente pagina dopo la fine della sua relazione con Adelaide.

Dopo la proposta di nozze ufficiale da parte di Barbieri, per i due arriverà il momento di pensare al matrimonio dato che entrambi si diranno pronti a compiere questo grande passo.

Rosa, quindi, dimostrerà di fidarsi ciecamente del suo nuovo fidanzato e di voler costruire un futuro stabile e duraturo con lui, lasciandosi alle spalle il passato.

La notizia del loro imminente matrimonio si diffonderà ben presto tra amici, familiari e conoscenti arrivando anche alle orecchie della contessa Adelaide.

Il ritorno di Silvana nei prossimi episodi de Il Paradiso

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 novembre, inoltre, rivelano che si assisterà al ritorno di Silvana.

La mamma di Matteo Portelli, dopo un lungo periodo di assenza, tornerà a Milano e per suo figlio sarà l'occasione giusta per poterle presentare dal vivo la sua nuova compagna Marina Valli.

Intanto al Circolo, Greta farà la conoscenza di una persona che potrebbe averla già vista in passato mentre Johnny riceverà una proposta inaspettata da parte di Roberto Landi: iniziare il percorso come magazziniere all'interno del Paradiso.

Enrico, invece, si dedicherà al suo nuovo impegno professionale come docente all'università mentre Odile ed Ettore si ritroveranno a litigare furiosamente per delle scelte da fare in merito alla nuova campagna della Galleria Milano Moda.

Matteo Portelli e Marina Valli avevano annunciato il loro fidanzamento ufficiale

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore 10, Matteo aveva annunciato il suo fidanzamento con Marina dopo aver trascorso l'estate insieme all'attrice.

Un duro colpo per Odile che, in un primo momento, fece fatica ad accettare la nuova relazione della sua ex fiamma, dato che tra lei e Matteo stava nascendo un legame solido, poi messo da parte dopo il ritorno di Guido, ex della ragazza, che arrivò a Milano per cercare in tutti i modi di riconquistare la sua fiducia e il suo cuore.