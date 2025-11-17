Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 in programma prossimamente su Rai 1 rivelano che ci sarà l'uscita di scena momentanea di Adelaide dal cast.

La contessa interpretata da Vanessa Gravina, dopo l'annullamento del suo matrimonio con Marcello Barbieri per volere del giovane, lascerà Milano per diverso tempo.

La contessa, tuttavia, ritornerà in vista del gran finale della decima stagione, che saluterà il pubblico a inizio maggio.

Marcello dimentica Adelaide e sposa Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore che saranno trasmessi entro fine novembre rivelano che Marcello Barbieri si dirà pronto a convolare a nozze con la sua amata Rosa Camilli.

I due saranno pronti a viversi la loro storia d'amore alla luce del sole, al punto che Barbieri si sentirà pronto a compiere il fatidico passo avanti nei confronti della giornalista che ha saputo rapirgli il cuore.

Una proposta del tutto inaspettata che, tuttavia, renderà Rosa la donna più felice al mondo al punto da dire subito sì a Marcello, intenzionata a viversi questa nuova favola d'amore al più presto.

Una clamorosa batosta per Adelaide che, nel momento in cui apprenderà la notizia delle imminenti nozze di Marcello, non la prenderà affatto bene.

Adelaide esce di scena per diverso tempo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le nuove anticipazioni della decima stagione rivelano che il colpo di scena non tarderà ad arrivare: Adelaide, infatti, uscirà di scena per un bel po' di tempo dal cast de Il Paradiso delle signore.

Nel corso dei prossimi episodi, quindi, gli spettatori dovranno fare i conti con la partenza della contessa, la quale lascerà Milano: al momento, però, non si hanno ulteriori dettagli in merito a tale partenza improvvisa, ma non si esclude che possa svelare ai familiari di aver bisogno di tempo per rimettere insieme i cocci della sua vita, dopo la sonora batosta che le è stata inflitta dall'ex Marcello Barbieri.

Già in passato Adelaide era uscita di scena dal cast della soap opera Rai

Del resto non è la prima volta che Adelaide esce di scena dal cast della soap opera per un bel po' di tempo. Già in passato era capitato che la contessa si assentasse dal capoluogo milanese.

Lo scorso anno, ad esempio, Adelaide uscì di scena per recarsi in America e sottoporsi a un ciclo di cure mediche speciali per risolvere i seri problemi al cuore che le erano stati riscontrati. L'unico a conoscenza di quella triste verità era stato il suo ex compagno Umberto Guarnieri.

Nella stagione televisiva precedente, invece, si era recata in Svizzera per andare dalla figlia Odile.